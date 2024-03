Stranger Things 5, Will tornerà nel Sottosopra? L'indizio dei fratelli Duffer

News Serie TV

Nella quinta stagione di Stranger Things Will Byers potrebbe avere un ruolo chiave, come suggerisce l'ultimo indizio condiviso dai fratelli Duffer in occasione del compleanno di Will.

La quinta e ultima stagione di Stranger Things riporterà Will nel Sottosopra, o quantomeno questo è quanto suggerisce una nuova fotografia che arriva da dietro le quinte dell'acclamata Serie TV di Netflix. I fratelli Duffer hanno finalmente avviato la produzione, riportando il cast principale ancora una volta sul set per realizzare un ultimo ciclo di episodi che dovrebbe puntare a una resa dei conti. Ma Undici non è l'unica ad avere un conto in sospeso con Vecna. Anche Will, scomparso nella prima stagione e risucchiato nel Sottosopra, continua a essere tormentato da quell'esperienza e, stando alla nuova immagine trapelata dal set, pare che dovrà fare i conti con quel bambino ancora intrappolato nel Sottosopra.

Stranger Things 5: Will dovrà affrontare se stesso nel Sottosopra nella stagione finale?

Attualmente in produzione, la quinta stagione di Stranger Things concluderà il lungo viaggio di Undici (Millie Bobby Brown) e dei suoi amici, che sin dal primo episodio lottano contro le stranezze del Sottosopra. Will è stato una delle vittime di Vecna, scomparso nella prima stagione e costretto a convivere con quel trauma, anche una volta tornato a casa da sua madre Joyce. Nella quinta stagione il personaggio potrebbe avere un ruolo maggiore rispetto alla precedente e l'ultimo scatto da dietro le quinte condiviso da Ross Duffer sembra voler alimentare il sospetto dei fan. In occasione del compleanno di Will, il co-ideatore di Stranger Things ha condiviso via Instagram alcuni scatti con Noah Schnapp nelle vesti di Will Byers: l'ultimo, però, suggerisce un ritorno nel Sottosopra per Will. Lo scatto potrebbe collegarsi alla quinta stagione attualmente in fase di produzione. Mentre Noah Schnapp interpreta la versione attuale di Will, alle sue spalle si vede un altro attore che interpreta la versione infantile di Will, con indosso la camicia a quadri e la giacca rossa che il personaggio aveva con sé al momento della scomparsa.

Pare, quindi, che il cerchio sia destinato a chiudersi nei prossimi episodi e che Will potrebbe essere uno dei personaggi di spicco. Stranger Things, del resto, è partita proprio con la scomparsa di Will. Famiglia e amici non si sono mai arresi, cercando disperatamente il ragazzino e ignorando l’esistenza di una realtà parallela mostruosa finché non è apparsa Undici. Anche una volta tornato a casa, Will non ha potuto dimenticare quanto accaduto ma ha cercato di processarlo al meglio. Ha persino lasciato Hawkins nella speranza di ricominciare da capo, ma il Sottosopra continua a perseguitarlo e la quinta stagione potrebbe permettere a Will di chiudere la faccenda una volta per tutte. Anche Noah Schnapp, tempo fa, aveva accennato all’arco narrativo di Will nell’ultima stagione. A Collider aveva rivelato:

Will sarà di nuovo al centro della scena nella quinta stagione. Questo arco emotivo per lui è ciò che, si spera, unirà l'intera serie. Will è abituato a essere quello più piccolo, quello introverso, quello che viene protetto. Quindi parte del suo viaggio non è solo la sessualità: è Will che trova se stesso diventando un giovane uomo.