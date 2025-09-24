Stranger Things 5: Un nuovo video dietro le quinte della stagione finale ci prepara all'ultima avventura

News Serie TV

Manca sempre meno all'arrivo della quinta e ultima stagione di Stranger Things su Netflix: in un nuovo backstage i fratelli Duffer e il cast celebrano la serie e svelano qualche anticipazione.

Quando mancano poco più di due mesi al debutto della tanto attesa quinta stagione di Stranger Things, Netflix ha diffuso un emozionante video dietro le quinte che celebra il viaggio della serie e prepara il pubblico all'ultima, epica avventura. La featurette che vedete qui sotto, carica di emozione e nostalgia, ci offre uno sguardo esclusivo sul dietro le quinte della stagione finale, alternando riflessioni del cast e della troupe a nuove immagini inedite dal set.

La trama di Stranger Things 5: Hawkins e il destino del mondo

Ambientata nell’autunno del 1987, la stagione 5 si preannuncia come la più ambiziosa dell’intera saga. Hawkins è ancora profondamente segnata dall’apertura dei portali verso il Sottosopra, e i protagonisti, ormai uniti da un legame indissolubile, sono chiamati ad affrontare l’ultima, definitiva battaglia contro Vecna. Quest'ultimo, dopo gli eventi della quarta stagione, è scomparso senza lasciare tracce, mentre il governo ha isolato la città con una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l'anniversario della scomparsa di Will Byers che si avvicina, torna anche una familiare sensazione di terrore. La minaccia, questa volta, è più grande che mai: per fermare l'oscurità che incombe sul mondo, il gruppo dovrà riunirsi e restare unito per un solo obiettivo.

Il cast e i Duffer Brothers: "Sarà la stagione più grande"

Nel video rilasciato da Netflix i fratelli Duffer, creatori della serie, parlano della stagione finale con entusiasmo. Definiscono la stagione 5 come "la più grande che abbiamo mai fatto, in termini di azione, effetti visivi e narrazione" e anche gli attori confermano le loro parole dicendo che ogni episodio alzerà sempre di più l'asticella rispetto a quello precedente,

Finn Wolfhard (Mike) anticipa: "Sono le sfide più grandi che abbiamo mai affrontato". Millie Bobby Brown (Undici) aggiunge: "È più avventurosa, più simile a una missione. Nessuno resta in disparte: tutti sono coinvolti al massimo". Caleb McLaughlin (Lucas), infine, promette: "Abbiamo chiuso il cerchio. I fan saranno davvero soddisfatti del finale". Stranger Things è diventata molto più di una semplice serie TV: è un fenomeno culturale capace di unire generazioni diverse, con un mix inconfondibile di nostalgia anni ’80, fantascienza, horror e profondo affetto per i suoi personaggi. "Che tu sia nerd, atleta, genitore o anche uno scienziato russo in fuga, da sempre questo è il tuo gruppo", recita la descrizione del video.

Una conclusione, ma non la fine

La quinta stagione sarà suddivisa in tre volumi: il Volume 1 (episodi 1-4) uscirà il 27 novembre 2025, seguito dal Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre il gran finale (episodio 8) arriverà il 1° gennaio 2026. In Italia ciascuna parte sarà disponibile su Netflix a partire dalle 2:00 del mattino.

Anche se la serie principale si concluderà con questa stagione, l’universo di Stranger Things è destinato a espandersi ancora. Dopo lo spettacolo teatrale prequel Stranger Things: The First Shadow e l'annuncio di una serie animata prevista per il 2026, la saga continuerà a vivere attraverso nuovi progetti, libri e attrazioni live come lo Stranger Things Experience.