Stranger Things 5: Un nuovo video dal set e tre nuove aggiunte al cast della stagione finale

News Serie TV

Le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things sono ufficialmente a metà: mentre aspettiamo, Netflix ha diffuso un succoso video dietro le quinte e annunciato tre nuovi personaggi.

Per ingannare meglio l'attesa per Stranger Things, Netflix condivide importanti aggiornamenti sulla quinta stagione della serie soprannaturale. Il servizio di video in streaming ha diffuso uno speciale video girato dietro le quinte della stagione finale e ha fatto sapere che le riprese sono arrivate esattamente a metà strada. Ma non è tutto: sono state annunciate anche tre nuove aggiunte al cast.

Stranger Things 5: Gli aggiornamenti dal set

Il video ci permette di dare uno sguardo dietro le quinte dell'ultima stagione della serie fenomeno creata dai fratelli Duffer. Vediamo, così, tutti i protagonisti tornare sul set emozionati. Molti di loro, come l'interprete di Undici Millie Bobby Brown, sono letteramente cresciuti insieme ai loro personaggi. "Avevo 10 anni quando ho iniziato e adesso ne ho 20", nota l'attrice nel video. Dalla clip, inoltre, notiamo che l'interprete di Wull Byers Noah Schnapp si è finalmente lasciato alle spalle quell'orribile taglio di capelli a scodella che ha sfoggiato per 4 lunghissime stagioni. Spazio anche a una delle new entry più attese, la star di Terminator Linda Hamilton a cui è stato affidato un ruolo ancora top secret.

Le nuove aggiunte al cast e la probabile data d'uscita

E top secret (almeno ufficialmente) sono anche i ruoli ricoperti dalle tre new entry nel cast: Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux. Netflix non svela i dettagli ma nelle ultime settimane, complici anche alcune foto trapelate dal set, si è vociferato che Nell Fisher interpreti una versione poco più grande di Holly, la sorella minore di Mike e Nancy. Nella stagione finale, fa sapere Netflix nella sinossi ufficiale, "le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre". Ma quando uscirà? Facendo due calcoli, le riprese dovrebbero terminare a dicembre. I nuovi episodi, dunque, potrebbero arrivare a un certo punto nella seconda metà del 2025. Ma sono solo supposizioni visto che non sappiamo esattamente quanto durerà la pure difficile fase di post-produzione.