Stranger Things 5, svelata la vera durata degli episodi della prima parte

Il co-creatore di Stranger Things Ross Duffer ha condiviso con i fan un video in cui rivela quanto dura ciascun episodio del Volume 1 della quinta stagione, smentendo ufficialmente le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi.

L'attesa per la quinta e ultima stagione di Stranger Things è alle stelle. Dopo una pausa di tre anni dalla quarta stagione e una lunga fase di produzione, Netflix si prepara a lanciare il Volume 1 della stagione conclusiva il prossimo 27 novembre. Negli ultimi mesi i fan si sono divertiti a elaborare teorie e hanno speculato molto anche sulla durata degli episodi, soprattutto dopo le voci che parlavano di puntate da oltre due ore ciascuna. Ora, finalmente, arriva la verità direttamente da uno dei creatori della serie: Ross Duffer.

Stranger Things 5: Le durate ufficiali degli episodi del Volume 1

Attraverso un post postato su Instagram, Ross Duffer ha smentito in modo categorico le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi (che parlavano di episodi da 2 ore e mezza fino a un finale di ben 3 ore). Già lo scorso luglio aveva commentato la fake news scrivendo sotto la lista dei presunti minutaggi: "nemmeno lontanamente accurato". Ora ha pubblicato un video in cui mostra i minutaggi reali dei primi quattro episodi, che compongono il Volume 1. Sono i seguenti:

Capitolo Uno: La missione – 1 ora e 8 minuti

Capitolo Due: La scomparsa di… – 54 minuti

Capitolo Tre: La trappola – 1 ora e 6 minuti

Capitolo Quattro: Il mago – 1 ora e 23 minuti

Sono durate importanti ma ben lontane dalle "maratone" che alcuni rumor avevano anticipato. E sebbene non siano ancora state rivelate ufficialmente le lunghezze dei restanti episodi, si conoscono già i titoli degli altri quattro episodi che comporranno il Volume 2 e il gran finale che sono:

Capitolo Cinque: La scossa

Capitolo Sei: La fuga da Camazotz

Capitolo Sette: Il ponte

Capitolo Otto: Il mondo reale

Il Volume 2 debutterà su Netflix il 26 dicembre, mentre l'episodio finale, l'ottavo, sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2026.

I Duffer e il cast a Lucca Comics & Games 2025

Come se non bastasse, Netflix ha annunciato che per celebrare la stagione finale, porterà a Lucca Comics & Games 2025 i creatori della serie, Matt e Ross Duffer, insieme a quattro dei protagonisti: Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) e Noah Scnapp (Will Byers). Sono previste tante attività a tema e ci sarà anche un evento speciale con gloi showrunner e gli attori che promette di far felici i fan italiani. Nonostante la smentita dei tempi esagerati, la quinta stagione promette comunque episodi intensi ed emozionanti. La sfida sarà infatti chiudere degnamente una storia iniziata nel 2016 e che, nel corso degli anni, ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.