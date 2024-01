Stranger Things 5: Le riprese dell'ultima stagione sono ufficialmente iniziate!

News Serie TV

Con una foto scattata sul set, Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese dell'ultimo attesissimo capitolo di Stranger Things.

Se vi sentite tristi in questo lunedì di gennaio che per molti segna il ritorno al lavoro o allo studio dopo le vacanze natalizie, Netflix vuole tirarvi su di morale con una bella notizia. Il servizio di video in streaming ha fatto sapere la produzione della quinta stagione di Stranger Things è ufficialmente iniziata. E per rendere più appetitosa la notizia, ha diffuso una foto che immortala il ritorno sul set dell'intero cast e dei creatori, i fratelli Duffer.

Stranger Things 5: Il ritorno sul set

Le sceneggiature della stagione finale di Stranger Things, come sappiamo, erano già pronte lo scorso maggio quando gli sceneggiatori hanno iniziato a scioperare. Allora gli ideatori della serie decisero comunque di rinviare l'inizio dei lavori. La situazione, poi, è rimasta in bilico anche a causa dello sciopero degli attori che si è risolto soltanto lo scorso 8 novembre. Poche settimane fa, Deadline e altre autorevoli testate statunitensi citavano proprio l'8 gennaio come possibile data di inizio produzione e adesso, finalmente, le previsioni sono diventate realtà.

🚨CODICE ROSSO🚨 La produzione di Stranger Things 5 è ufficialmente cominciata pic.twitter.com/cbcsbZZUR5 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 8, 2024

Stranger Things ha debuttato a luglio del 2016 su Netflix ed è rapidamente diventata una delle più popolari serie della piattaforma, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. Già per la quarta stagione gli spettatori avevano dovuto aspettare quasi tre anni, vista la pausa forzata dovuta alla pandemia. Quando uscirà la quinta? Sicuramente non nel 2024. Il 2025 è l'anno giusto ma non abbiamo ancora indicazioni sul periodo esatto d'uscita. Chi tornerà? Nella foto vediamo il cast al completo (c'è anche Sadie Sink nonostante il destino del suo personaggio, Max, sia rimasto appeso a un filo nel finale della quarta stagione), ma aspettiamoci qualche sorpresa (non per forza gradita).

Cosa ci aspetta nel capitolo finale?

Le aspettative sono altissime. Matt e Ross Duffer sembrano avere le idee ben chiare avendo pronta una sorta di "bibbia" che racchiude tutte le risposte ai misteri del Sottosopra e, in generale della serie; un documento che hanno detto di aver sottoposto all'attenzione dei dirigenti Netflix già anni fa. Allo stesso tempo, sono consapevoli che il finale della serie sarà maestoso e molto lungo. "Sarà un film tipo 'Il ritorno del re' con tipo otto finali", aveva anticipato Matt Duffer. Anche il produttore esecutivo Shawn Levy aveva parlato di una "narrazione cinematografica importante" paragonando il finale della serie a quello dei "film più grandi che vediamo al cinema", quindi a un vero e proprio blockbuster. L'universo della serie, in ogni caso, riserverà altre sorprese, visto che sono già in cantiere altri progetti che espanderanno il franchise: non solo lo spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow attualmente in scena nel West End di Londra, ma anche una serie spin-off animata ancora senza titolo.