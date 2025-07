Stranger Things 5, il primo trailer è in arrivo: Un poster anticipa l'ultima avventura

News Serie TV

Il 16 luglio arriverà il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things: l'annuncio di Netflix.

A nove anni esatti dal debutto della prima stagione, Netflix ha rilasciato un nuovo poster ufficiale di Stranger Things 5, accompagnato da un annuncio che i fan stavano aspettando: il primo teaser trailer ufficiale dell'ultima stagione arriverà domani, 16 luglio. Avremo così un primo assaggio visivo del capitolo finale di una delle serie più amate dell'ultimo decennio e più viste di sempre sul servizio di video in streaming.

Stranger Things 5: Un nuovo poster anticipa l'uscita del trailer

Il poster anticipa un'ultima avventura per i ragazzi di Hawkins e svela un dettaglio fondamentale: la battaglia con Vecna non è affatto finita. Stando a quanto promesso dai creatori della serie, i fratelli Duffer, ci aspetta un finale colossale pensato come un vero e proprio kolossal televisivo, paragonabile per scala e intensità a otto film blockbuster. La narrazione partirà subito in quarta e manterrà un ritmo serrato fino alla fine. La stagione 5 sarà suddivisa in tre volumi: Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre 2025 (in Italia disponibile dalle ore 2), Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre 2025 e il Volume 3 (episodio finale) il 1° gennaio 2026, con un episodio conclusivo della durata di un vero e proprio film.

La trama: Hawkins, 1987. L'ultima missione

La sinossi ufficiale ci riporta nel cuore di Hawkins, nell'autunno del 1987. Dopo l'apertura delle faglie verso il Sottosopra, la cittadina è irriconoscibile. I protagonisti sono uniti da un obiettivo comune: trovare e uccidere Vecna che però è sparito senza lasciare traccia. Intanto, il governo ha posto Hawkins sotto quarantena militare, intensificando la caccia a Undici, costretta a tornare nell'ombra. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will, un senso di minaccia crescente si fa strada. La battaglia finale incombe, e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra affrontata finora. Per affrontarla, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Tutti insieme. Per l'ultima volta.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. E domani, 16 luglio, potremo finalmente avere un assaggio di questa epica conclusione con l'arrivo del teaser trailer. Preparatevi: la battaglia finale sta per cominciare.