Stranger Things 5: Eddie Munson ci sarà nella stagione finale? I fratelli Duffer fanno chiarezza

Gli showrunner di Stranger Things hanno voluto chiarire, una volta per tutte, se nella quinta stagione rivedremo Eddie, il metallaro dal cuore d'oro interpretato da Joseph Quinn.

Dopo mesi di speculazioni, speranze e teorie alimentate da dichiarazioni piuttosto ambigue, i creatori di Stranger Things hanno voluto fare chiarezza su una delle questioni che tanto ha fatto affannare i fan negli ultimi anni: Eddie Munson, il metallaro a capo dell'Hellfire Club interpretato da Joseph Quinn, è davvero morto alla fine della quarta stagione? E, se anche lo fosse, potrebbe comunque tornare in qualche modo nella stagione finale? La risposta è stata chiara e, a quanto pare, definitiva: Eddie Munson non tornerà nella stagione finale della serie soprannaturale di Netflix.

Stranger Things 5: Le dichiarazioni dei fratelli Duffer su Eddie

Intervistati da Empire, Matt e Ross Duffer hanno spento ogni speranza, persino quelle alimentate dallo stesso attore che pure in questi anni era sembrato fiducioso nel ritorno del suo personaggio. "Amo che Joe Quinn stia giocando con il pubblico, ma no, è morto", ha affermato Matt Duffer, sottolineando come Joseph Quinn sia stato impegnatissimo su altri set, tra cui Il gladiatore II, I Fantastici 4 – Gli inizi e A Quiet Place – Giorno 1. "Ha girato tipo cinque film da allora. Quando avrebbe avuto il tempo di tornare sul set di Stranger Things? No, purtroppo, riposi in pace. È completamente sotto terra", ha aggiunto.

Certo, i Duffer potrebbero tranquillamente giocare sporco mentendo spudoratamente per non rovinarci la sorpresa, in caso di un ritorno di Eddie. Non sarebbe la prima volta che Stranger Things sorprende il suo pubblico con il ritorno di personaggi apparentemente scomparsi. Basti pensare a Billy (Dacre Montgomery), tornato nella stagione 4 sotto forma di visione per tormentare sua sorella Max.

Joseph Quinn alimenta le speranze dei fan

Nonostante le parole definitive dei Duffer, è stato lo stesso Joseph Quinn a lasciare aperto uno spiraglio nei mesi scorsi. In un'intervista del giugno 2024 con Entertainment Tonight, l'attore aveva dichiarato che le "probabilità erano alte" per un possibile ritorno di Eddie. A un fan che lo aveva interrogato direttamente durante una convention, si era limitato a rispondere: "Lo so, ma non ve lo dirò". Alcuni fan, quindi, continuano a sperare che Eddie non sia morto veramente nel Sottosopra, magari salvato in extremis. Altri immaginano un suo ritorno in forma di flashback, sogno o visione, in particolare legata al trauma di Dustin (Gaten Matarazzo), profondamente segnato dalla sua perdita. In effetti, il personaggio di Eddie sarà comunque presente a livello narrativo nella stagione 5. Alcune immagini promozionali mostrano Dustin in visita alla tomba di Eddie, vandalizzata da chi ancora lo crede responsabile delle morti avvenute a Hawkins.

Eddie Munson: Il metallaro che ha conquistato tutti

Comparso per la prima volta nella stagione 4, Eddie Munson è stato fin da subito un personaggio di culto: leader del club di D&D Hellfire Club, ribelle dal cuore tenero, e soprattutto musicista appassionato di heavy metal. La sua eroica fine, mentre suona Master of Puppets con la sua chitarra sacrificandosi per i suoi amici, è diventata una delle sequenze più iconiche di tutta la serie. Per chi volesse scoprire di più sul passato di Eddie, esiste il romanzo ufficiale a lui dedicato intitolato Stranger Things: Flight of Icarus. Ambientato due anni prima degli eventi della quarta stagione, il libro segue Eddie nel 1984, quando cerca di realizzare il sogno di diventare musicista con la sua band, i Corroded Coffin, entrando però in affari pericolosi con suo padre.

Stranger Things 5: quando esce?

L'attesa per il gran finale è quasi finita. Il Volume 1 della quinta e ultima stagione debutterà su Netflix il 27 novembre, seguito dal Volume 2 il 26 dicembre. Il gran finale, cioè l'ultimo episodio, sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2026. Prima, però, parte del cast della serie sarà ospite insieme ai fratelli Duffer del prossimo Lucca Comics & Games, in una giornata celebrativa ricca di incontri e sorprese per fan.