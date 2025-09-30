Stranger Things 5: a Lucca C&G arrivano i Duffer Brothers, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp

News Serie TV

Quest'anno Netfix porta a Lucca creatori e protagonisti di Stranger Things, per festeggiare insieme ai fan l'ultima stagione della serie.

Nel 2017 alla vigilia della seconda stagione, Netflix portò a Lucca Comics & Games alcuni dei protagonisti di Stranger Things: Charlie Heaton, Natalia Dyer, Linnea Berthelsen e Joe Keery. Quest'anno, per celebrare la quinta e conclusiva stagione di uno show che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, Netflix fa il bis e a dare lustro all'Area Movie di Lucca, che quest'anno si svolge dal 29 ottobre al 2 novembre, arriveranno nientemeno che i creatori di ST: i Duffer Brothers, Matt e Ross, assieme a 4 dei protagonisti: Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) e Noah Scnapp (Will Byers).

Stranger Things 5 a Lucca Comics & Games

In Piazza San Michele un padiglione immersivo di Stranger Things, con lo store esclusivo dedicato alla serie, attende il pubblico degli accreditati e degli appassionati che arriveranno a Lucca Comics & Games e avranno la possibilità di incontrare i loro beniamini, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e i creatori Matt e Ross Duffer e probabilmente riusciranno anche a vedere qualche contenuto esclusivo dell'ultima stagione dello show, che sarà disponibile su Netlix in 3 volumi a partire dal 27 novembre. Al momento non sono stati comunicati altri dettagli sui giorni e sulle modalità degli incontri ma sicuramente arriveranno a breve. Certo è che sarà una bellissima occasione per i fan italiani della serie di mostrare il loro affetto ai protagonisti che ci hanno fatto compagnia dal 2016 e che abbiamo visto crescere e che, come sappiamo per esperienza, restano sempre meravigliati e travolti dall'esperienza immersiva che è quella di Lucca Comics & Games, dove si respira un'atmosfera ben diversa da quella un po' più prosaica delle convention americane.