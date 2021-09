Stranger Things 4: Una nuova anteprima mostrata all'evento TUDUM di Netflix

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv di fantascienza del Fratelli Duffer saranno disponibile in streaming su Netflix nel 2022.

L'attesa per la quarta stagione di Stranger Things continua. I nuovi episodi non si faranno vedere prima del 2022, ma Netflix è tornata a ricompensare i fan per la loro enorme pazienza mostrandone una nuova anteprima all'evento globale TUDUM di sabato sera. La clip, introdotta dagli ideatori Matt e Ross Duffer e dagli attori Gaten Matarazzo e Joe Keery, svela una delle prossime ambientazioni della serie di fantascienza, l'inquietante Creel House.

Stranger Things 4: Cosa sappiamo di Creel House

Se il nome Creel House non vi suona nuovo è perché probabilmente avrete già sentito parlare di Victor Creel, un nuovo personaggio che nella quarta stagione avrà il volto della leggenda dello schermo Robert Englund, anche conosciuto come il Freddy Krueger di Nightmare. Victor è descritto come un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni '50. E proprio da quell'epoca sembrano provenire le immagini della clip, prima di fare un salto fino agli anni in cui sono ambientate le storie dei ragazzi di Hawkins e vedere questi ultimi fare gli Sherlock Holmes nelle stanze di un'ormai abbandonata Creel House.

Gli altri nuovi personaggi della stagione 4

Oltre a Englund, dalle news precedenti sappiamo che al cast della stagione 4 si sono uniti anche Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade) con il ruolo di uno dei rapitori russi di Hopper; e Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna), Myles Truitt (Black Lightning), Regina Ting Chen (Regina del Sud) e Grace Van Dien (The Village) di quattro nuovi studenti della Hawkins High, che non vediamo dalla seconda stagione. Inoltre, nei nuovi episodi torneranno a tempo pieno gli attori Brett Gelman e Priah Ferguson, interpreti rispettivamente del giornalista Murray Bauman e dell'insolente e simpatica sorella di Lucas Erica Sinclair.