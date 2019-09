Stranger Things 4: Un video conferma la nuova stagione e Netflix prepara altre serie tv coi Fratelli Duffer

News Serie TV

Il prossimo ciclo di episodi ci porterà fuori da Hawkins!

Non che ci fossero dubbi, ma un'ufficialità è pur sempre un'ufficialità: Netflix ha confermato in queste ore che la serie dei record Stranger Things, la più vista di sempre sul servizio di video in streaming, proseguirà con una quarta stagione. L'annuncio è accompagnato da un video di pochi secondi il quale conferma un'altra quasi-certezza dei mesi scorsi: i prossimi episodi ci porteranno fuori da Hawkins.

Ma le belle notizie non finiscono qui. Netflix ha annunciato anche di aver raggiunto un accordo pluriennale con Matt e Ross Duffer, gli ideatori di Stranger Things, per la produzione di nuove serie tv e progetti in esclusiva per i propri abbonati. "I fratelli Duffer hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo con Stranger Things, siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente il nostro legame", ha dichiarato il capo dei contenuti Ted Sarandos in un comunicato. "La loro vivida immaginazione darà vita a nuovi film e serie tv, che siamo certi i nostri utenti adoreranno. Non vediamo l'ora di scoprire cosa avranno in serbo per noi una volta usciti dal Sottosopra".

I fratelli Duffer hanno aggiunto: "Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura con Netflix. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell hanno dato una grande opportunità al nostro show, cambiando per sempre la nostra vita. Dal nostro primo incontro sino al lancio di Stranger Things 3, l'intero team di Netflix è stato a dir poco sensazionale, fornendoci il supporto e la libertà creativa che abbiamo sempre sognato. Non vediamo l'ora di raccontare nuove storie insieme, iniziando, ovviamente, con il viaggio di ritorno a Hawkins!".