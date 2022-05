Stranger Things 4: Netflix mostra in anteprima i primi minuti della nuova stagione e svela la divisione degli episodi

News Serie TV

La serie soprannaturale torna finalmente in streaming la prossima settimana: ecco quanti nuovi episodi vedremo il 27 maggio e quanti il 1° luglio.

Altro che Sottosopra! La divisione dei 9 episodi della quarta stagione di Stranger Things tra i due Volumi annunciati da Netflix qualche mese fa è stata uno dei misteri che ci hanno fatto perdere la testa aspettando il ritorno della serie soprannaturale di successo. Fino a oggi, infatti, non sapevamo quanti episodi sarebbero usciti il 27 maggio e quanti, invece, il 1° luglio. Finalmente Netflix fa chiarezza rivelando che il Volume 1, in arrivo la prossima settimana, include i primi 7 episodi mentre il Volume 2 sarà composto dagli episodi 8 e 9. Ma non è tutto: a sette giorni dal grande evento, in servizio delizia i suoi abbonati (e non) mostrando in anteprima i primi esplosivi 8 minuti della quarta stagione (che riparte dal laboratorio di Hawkins, una delle location principali dei nuovi episodi). Guardateli nel video qui sotto!

Stranger Things 4: Come continuerà la storia

La stagione 4 di Stranger Things ripartirà nella primavera del 1986, oltre sei mesi dopo la battaglia allo Stacourt Mall che aveva portato distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. Ricorderete che gli amici sono stati costretti a separarsi alla fine della scorsa stagione e che i Byers e Undici si sono trasferiti in California. In questo periodo particolarmente vulnerabile - ci avverte Netflix - arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra. Come anticipato dai fratelli Duffer, i nuovi episodi saranno "l'inizio della fine" (spianeranno cioè la strada alla quinta e ultima stagione).

Episodi più lunghi

Come ci avevano già avvertito i creatori, la quarta stagione avrà episodi molto più lunghi (tutti della durata di oltre un'ora) e nel complesso durerà 5 ore in più rispetto alle stagioni precedenti. I Duffer Brothers hanno diretto le puntate 1, 2, 7, 8 e 9, gli episodi 3 e 4 sono stati diretti da Shawn Levy, mentre il 5 e il 6 da Nimród Antal. I Duffer Brothers hanno curato la sceneggiatura degli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Caitlin Schneiderhan ha scritto la sceneggiatura dell’episodio 3, Paul Dichter quella dell’episodio 4, Kate Trefry quella dell’episodio 5 e Curtis Gwinn quella dell’episodio 6.