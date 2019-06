Stranger Things 3: La locandina illustrata della nuova stagione

Netflix ci ricorda oggi che manca solo un mese all'arrivo dell'attesissima terza stagione di Stranger Things rilasciandone la locandina illustrata, ormai una tradizione per la popolare serie di fantascienza firmata dai fratelli Matt e Ross Duffer.

L'immagine, che insieme ai protagonisti richiama alcuni elementi centrali di questi nuovi 8 episodi, come il centro commerciale Starcourt dove pare si consumerà una battaglia e una nuova famelica mostruosità "sputata" dal Sottosopra, segue il trailer ufficiale diffuso con largo anticipo lo scorso marzo.



Stranger Things 3: Trailer Ufficiale della Serie TV - HD

In attesa del 4 luglio, ricordiamo che la terza stagione di Stranger Things sarà ambientata durante l'estate del 1985. Finita la scuola, i ragazzi provano a godersi il tempo libero tra la piscina e il nuovo centro commerciale in città. Ma l'amore complica le dinamiche all'interno del gruppo, spingendolo a capire come crescere senza dividersi. Nel frattempo, i misteriosi pericoli che circondano Hawkins non accennano a diminuire. Nuovi e vecchi nemici minacciano la comunità, portando Undici e i suoi amici alla sempre maggiore consapevolezza che il male non ha fine, anzi, continua a evolversi. I ragazzi devono quindi unire le forze per sopravvivere, ricordando sempre che l'amicizia è più forte della paura.