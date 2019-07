Stranger Things 3: Il finale va visto fino alla fine, crediti di chiusura inclusi, ecco perché

News Serie TV

I nuovi episodi della popolare serie di fantascienza disponibili da oggi su Netflix.

La stagione 3 di Stranger Things è disponibile da oggi su Netflix, finalmente. Dopo quasi due anni di attesa, probabilmente sarete già alle prese con lo streaming selvaggio dei nuovi otto episodi, o lo sarete questa notte dopo esservi trincerati in casa una volta tornati dal lavoro. Prestate molta attenzione, però: quando arriverete al finale, assicuratevi di restare con gli occhi fissi sullo schermo fino all'ultimissimo istante, perché l'episodio include per la prima volta una scena post-crediti. Per intenderci, successiva alla lunga e sacrosanta lista delle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Insomma, qualcosa di simile a quello che avviene nei film della Marvel.

A rivelarlo è il produttore esecutivo e regista Shawn Levy, il quale riconosce che "l'idea di creare un'appendice post-crediti in una serie di Netflix, una piattaforma sulla quale le persone sono condizionate a fare clic sull'episodio successivo, è un grande azzardo. Ma è sempre stato ciò che i fratelli hanno sentito di dover fare ed è in molti modi un prologo o una punzecchiatura per quello che potrebbe venire dopo". L'intenzione iniziale di Matt e Ross Duffer era di chiudere l'episodio con la suddetta sequenza. Si sono resi conto però che gli istanti immediatamente precedenti sarebbero stati talmente emozionanti per gli spettatori che questi avrebbero avuto bisogno di una piccola pausa. Dunque, la scena è stata spostata dopo i crediti di chiusura.

Stranger Things non è stata ancora rinnovata per una quarta stagione ma, visto l'enorme successo di pubblico e critica, ci sono pochi dubbi sulla sua realizzazione, e la scena in questione va verso quella direzione. Stando ad alcune dichiarazioni degli stessi Duffer, questa potrebbe concludere le storie o, più probabilmente, condurre a una quinta e ultima stagione.