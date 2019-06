Stranger Things 3: Il cast protagonista di uno scherzo al Museo delle Cere di New York

News Serie TV

La nuova stagione in streaming su Netflix dal 4 luglio.

Mentre la terza stagione di Stranger Things si avvicina (se non lo avete già fatto, segnate la data del 4 luglio dove meglio può risaltarvi agli occhi), nei giorni scorsi il suo giovane cast si è unito a quel burlone di Jimmy Fallon per tendere uno scherzo ad alcuni fan in visita al Museo delle Cere di Madame Tussauds a New York City, come testimonia il divertente contributo video andato in onda durante il Tonight Show.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb MacLaughlin e Sadie Sink si sono finti figure di cera in una nuova area del museo dedicata alla serie di fantascienza di Netflix, con Fallon travestito da una Barb (l'amato personaggio interpretato in passato da Shannon Purser) quasi indistinguibile. Tuttavia, quando i fan hanno voltato loro le spalle per scattare una foto, lo scherzo è andato perfettamente in scena. Date un'occhiata!