Stranger Things 3 da record: È la serie più vista di Netflix

Oltre 40 milioni di account hanno guardato la serie nei primi quattro giorni di disponibilità.

Altro che fuochi d'artificio: lo scorso 4 luglio, gli americani hanno preferito guardare Stranger Things su Netflix. Piuttosto prevedibilmente, la nuova terza stagione della serie di fantascienza creata dai fratelli Matt e Ross Duffer ha battuto tutti i record di ascolto del servizio di video in streaming.

Stando a un messaggio pubblicato nelle scorse ore su Twitter, sono stati 40,7 milioni gli account che hanno guardato Stranger Things nei primi quattro giorni di disponibilità, più di qualunque altra serie o film del servizio. Inoltre, 18,2 milioni di account hanno già terminato la visione dei nuovi episodi (in un nostro sondaggio su Instagram, il 53% di voi ha risposto di aver fatto altrettanto!).

Sebbene i numeri non possano essere verificati in modo indipendente, oltre 40 milioni di spettatori è una quantità spropositata nel panorama televisivo di oggi. Basti pensare che il finale de Il Trono di Spade, uno dei maggiori eventi televisivi degli ultimi anni, ne ha riuniti meno della metà, sebbene solo negli Stati Uniti e in una sola notte. Con simili risultati, il rinnovo per una quarta stagione dovrebbe avere le ore contate, mentre voci sempre più insistenti - inclusa quella del produttore esecutivo Shawn Levy - dicono che questa potrebbe essere l'ultima.