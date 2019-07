Stranger Things 3: A proposito di quel ritorno sorprendente nel primo episodio

News Serie TV

La nuova stagione della serie di fantascienza è disponibile in streaming su Netflix.

Sin da quando "strane cose" sono cominciate ad accadere a Hawkins, Joyce Byers, il personaggio interpretato da Winona Ryder nella serie di successo Stranger Things, non ha avuto un attimo di tregua. Il momento per lei più straziante è arrivato quando Bob, l'uomo con il quale sembrava finalmente poter costruire qualcosa di serio dopo aver provato tutte le delusioni e le difficoltà contro cui una donna e madre single possa avere la sfortuna di scontrarsi, è stato ucciso da un Demogorgone alla fine della seconda stagione. Inaspettatamente, l'uomo fa una breve ricomparsa nel primo episodio della terza disponibile da poche ore su Netflix, interpretato nuovamente da Sean Astin.

Comprensibilmente ancora sopraffatta dalla perdita, in una delle prime scene dell'episodio Joyce prova a rivivere una di quelle serate che era solita trascorrere a casa con Bob, guardando le repliche di Cin cin alla tv e scambiandosi qualche coccola. Per un istante, si vede concretamente uno di quei momenti felici per la coppia, per girare il quale Astin ha volentieri fatto ritorno sul set della serie ad Atlanta, in Georgia, come raccontato dal co-ideatore Matt Duffer a Entertainment Weekly.

"Sean è stato davvero eccezionale e gentile. Si è preso un giorno ed è salito su un volto per girare quella scena con Winona", ha detto Duffer. "C'erano state delle conversazioni al riguardo, tipo che avremmo potuto semplicemente fare un flashback in cui ballano o fanno qualcos'altro, ma ci siamo resi conto che sarebbe stato un po' più intenso se avessero avuto un nuovo momento tra loro due. Niente di più difficile, riavere Sean per una giornata. Lui e Winona sono in ottimi rapporti. Questo ha fatto in modo che mancasse ancora di più a tutti".