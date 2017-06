Stranger Things 2: Un nuovo mostro, qualcosa di inquietante per Will e altre anticipazioni

In occasione di un evento organizzato da Netflix a Beverly Hills per promuovere la candidatura dei suoi show alla prossima edizione dei Primetime Emmy Awards, TVLine ha incontrato gli ideatori e il cast della serie fenomeno Stranger Things, riuscendo a strappare loro alcune anticipazioni - tranquilli, nulla di compromettente - della seconda stagione attesa per Halloween.

Per quanto lontana dai primi, la scelta di una simile data per i 9 nuovi episodi non è casuale. Noah Scnapp (interprete di Will) ha confermato che sarà "più oscura e spaventosa", mentre Finn Wolfhard (Mike) ha rivelato che "accadranno cose terrificanti", soprattutto per uno dei personaggi: "Nel primo paio di episodi accade qualcosa a Will che è molto, molto inquietante". Una delle cause potrebbe essere il nuovo mostro, che il co-ideatore Ross Duffer ha anticipato si mostrerà molto di più rispetto al big bad della stagione 1, il Demogorgone. "Lo scorso anno, molto dell'orrore e molto di quello che stava accadendo a Will è rimasto fuori dalla schermo nel Sottosopra", ha detto. "Non sarà così [nella stagione 2]. L'orrore sarà molto più ravvicinato e personale".

Sempre a proposito di Will, Gaten Matarazzo (Dustin) ha rivelato che i suoi amici saranno ben consapevoli del fatto che qualcosa sia cambiato in lui da quando ha fatto ritorno dal Sottosopra. "Sanno che non sta bene, ma cercheranno di fingere che [nulla] sia accaduto", ha detto. E sebbene tirerà una brutta aria, Matt Duffer ha assicurato che nella seconda stagione Stranger Things manterrà quella divertente leggerezza che ha caratterizzato il suo ciclo inaugurale, mentre il fratello Ross ha detto che "non abbiamo voluto privarci di quel senso di meraviglia".

L'atro personaggio che non ritroveremo nella sua forma migliore è Mike, che Wolfhard ha detto "essere un po' malinconico" da quando Undici, il suo interesse amoroso interpretato da Millie Bobby Brown, è scomparsa nel finale della scorsa stagione. "È come se si fosse arreso. Non ha nessuno per cui combattere fino quando, lentamente, mentre la stagione va avanti, torna a essere sempre più il leader che abbiamo conosciuto nella prima stagione". E mentre Matarazzo ha aggiunto che i fan saranno "molto felici" di conoscere Max, il nuovo personaggio - un maschiaccio - interpretato da Sadie Sink (American Odyssey), lo stesso non si può dire di suo fratello Billy (l'esordiente Dacre Montgomery). "È una specie di bullo come Steve", ha detto Wolfhard. "È un po' misterioso e inquietante, ma il pubblico lo amerà".