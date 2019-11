Strange Angel cancellata dopo due stagioni

News Serie TV

Il drama storico sulla vita di Jack Parsons non andrà avanti.

CBS All Access ha cancellato Strange Angel dopo due stagioni. Il secondo ciclo di episodi, andato in onda lo scorso luglio, è stato l'ultimo.

Basata sulla biografia di George Pendle Strange Angel: The Otherworldly Life of Rocket Scientist John Whiteside Parsons, la serie di Mark Heyman (Il Cigno Nero) racconta la storia vera di Jack Parsons (interpretato da Jack Reynor), un ambizioso e instancabile lavoratore che nella Los Angeles degli Anni '30 si divise tra il mondo della scienza e quello dell'occulto avviando un pionieristico programma di missilistica americano e praticando contemporaneamente strani rituali sessuali.

"La serie ha dato un nuovo significato all'idea che la verità è più strana della finzione e siamo incredibilmente grati al team creativo di Mark Heyman così come al fantastico cast per aver portato in TV la bizarra storia della vita di Jack Parsons", le parole che la vice presidente esecutiva dei contenuti originali di CBS All Access Julie McNamara ha affidato a un comunicato.

Quella di Strange Angel è solo la seconda cancellazione ordinata da CBS All Access. Prima di questa, la piattaforma ha cancellato soltanto One Dollar, bloccata dopo la prima stagione a dicembre 2018.