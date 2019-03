Storie di donne straordinarie in una serie antologia di Lucy Liu

La star di Elementary Lucy Liu sta collaborando con ABC Studios International allo sviluppo di Unsung Heroes, una serie antologica che vuole portare sullo schermo le storie delle donne che hanno lasciato un segno indelebile in questo mondo.

Ancora senza network, Unsung Heroes traccerà i profili di donne che si sono distinte nei propri ambiti ma non hanno ricevuto riconoscimenti per i grandi risultati raggiunti, mostrando come le loro esperienze hanno influenzato la storia. Il primo episodio si concentrerà su Anna May Wong, una star del cinema muto.

Liu, presto su CBS con la settima e ultima stagione di Elementary e su CBS All Access con Why Women Kill, nuovo dark dramedy dell'ideatore di Desperate Housewives Marc Cherry, dirigerà il primo episodio e produrrà la serie a livello esecutivo con Maryellen Mulcahy, sua storica manager, e Ruthanne Secunda.