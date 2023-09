Storia della mia famiglia e Adorazione sono le nuove serie italiane annunciate da Netflix

News Serie TV

Il gigante dello streaming consolida la sua presenza nel nostro Paese svelando, tra le tante novità, anche due nuove produzioni seriali: un family drama diretto da Claudio Cupellini e una serie young adult tratta dal romanzo di Alice Urciuolo.

Netflix continua a puntare su talenti e storie del nostro Paese annunciando, tra i tanti progetti, anche due nuove serie italiane: Storia della mia famiglia e Adorazione. Le due nuove produzioni sono state introdotte al pubblico in occasione dell'evento See What’s Next durante il quale il colosso dello streaming ha presentato la line up delle produzioni italiane che arriveranno prossimamente sul servizio, alla presenza di talent e giornalisti. Ecco i primi dettagli sulla trama, gli attori e i creativi coinvolti, le prime immagini e tutto quello che c'è da sapere.

La trama e il cast di Storia della mia famiglia

Diretta da Claudio Cupellini e scritta da Filippo Gravino con Elisa Dondi, Storia della mia famiglia è la storia di Fausto e del suo ultimo giorno. Una storia fatta di allegria, passione, amore per i figli, e di una sfacciata mancanza di paura del futuro. Ma soprattutto la storia di una famiglia improbabile, di uno sgangherato e amatissimo clan a cui Fausto impone responsabilità inattese. Nel cast della serie, prodotta da Palomar, ci sono Eduardo Scarpetta (La legge di Lidia Poet), Vanessa Scalera (Imma Tataranni), Massimiliano Caiazzo (Mare Fuori), Cristiana Dell’Anna (Gomorra - La serie) e Antonio Gargiulo (Gomorra - La serie)

La trama e il cast di Adorazione, dal romanzo di Alice Urciuolo

Una produzione Picomedia, Adorazione è liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Alice Urciuolo (già sceneggiatrice di successi come SKAM Italia e Prisma). Il progetto, di cui sono state diffuse le prime due foto che vedete qui sotto, si presenta come una serie young adult che racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agropontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Adorazione è lunga 6 episodi ed è scritta da Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Francesca Tozzi e Gianluca Gloria ed è diretta da Stefano Mordini. Il cast include Noemi Magagnini (Vanessa), Alice Lupparelli (Elena), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Giulio Brizzi (Giorgio), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara), Claudia Potenza (Manuela), Max Mazzotta (Ricotta), Mario Sgueglia (Andrea) e Ilenia Pastorelli (Enza).

Credits foto evento: Virginia Bettoja / Netflix

Credits foto Adorazione: Camilla Cattabriga / Netflix