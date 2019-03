Steve Zaillian porta in tv il Mr. Ripley di Patricia Highsmith

Nell'ultimo periodo impegnato prevalentemente in tv, il vincitore dell'Oscar per la sceneggiatura non originale di Schindler's List Steve Zaillian scriverà e dirigerà una serie incentrata su Tom Ripley, il sociopatico anti-eroe protagonista del romanzo di Patricia Highsmith Il talento di mister Ripley, lo stesso interpretato da Matt Damon nell'omonimo film del 1999 diretto da Anthony Minghella.

La notizia arriva da Deadline, secondo il quale l'adattamento mira all'ordine di una prima stagione senza passare dalla produzione di un pilota. Zaillian, nel 2017 nominato a tre Emmy per aver scritto, diretto e prodotto la miniserie di HBO The Night Of, attingerà ai cinque romanzi della Highsmith incentrati su Ripley per raccontare la regressione del personaggio da truffatore ad assassino seriale.

Zaillian ne sarà ovviamente anche il produttore esecutivo, insieme con Garrett Basch, Guymon Casady, Ben Forkner e Philipp Keel, quest'ultimo a capo della storica casa editrice della Highsmith, Diogenes.