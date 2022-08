Steve Martin ha deciso, dopo Only Murders in the Building andrà in pensione

News Serie TV

Quando terminerà la serie in cui recita accanto a Martin Short e Selena Gomez, il leggendario attore e comico è intenzionato a dire addio al mondo dello spettacolo.

Il ruolo del buontempone Charles-Haden Savage alias Detective Brazzos interpretato da Steve Martin nella crime comedy di successo Only Murders in the Building sarà l'ultimo della carriera dell'attore. Lo ha fatto sapere lo stesso Martin parlando con Entertainment Weekly. Niente più cinema e neppure tv: il leggendario comico, ora 76enne, ha detto che non ha intenzione di cercare un nuovo impiego - fosse anche soltanto per un cameo - quando l'esperienza di Only Murders in the Building si concluderà.

Steve Martin chiuderà con il mondo dello spettacolo?

A proposito della sua esperienza in Only Murders in the Building, serie che ha fatto conoscere il suo talento e quello di Martin Short anche alle nuove generazioni, l'attore ha detto che potrebbe decisamente trattarsi del suo ultimo impegno nel mondo dello spettacolo. "Quando questa serie sarà finita, non ne cercherò altre. Non andrò cercare altri film. Non voglio fare cameo. Stranamente, questo è quanto", ha dichiarato.

Questo addio, in ogni caso, non arriverà molto presto visto che la serie in Italia disponibile su Disney+ è stata già rinnovata per una terza stagione. La prima stagione, inoltre, ha accumulato ben 17 nomination ai prossimi premi Emmy e non è detto che il prossimo 12 settembre, quando saranno assegnati, una statuetta non arrivi proprio nelle mani di Steve Martin, uno dei grandi favoriti (e in quel caso Martin, chissà, potrebbe fare un passo indietro e ripensarci). Il premio anderebbe ad aggiungersi ai cinque Grammy, a un Oscar ononario e a un altro Emmy che l'attore - leggenda della commedia americana e star di iconici film come Una scatenata dozzina, Il padre della sposa e molti altri - può già sfoggiare in vetrina.