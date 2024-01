Station 19: I fan si mobilitano per salvare la serie tv dopo l'annuncio dell'imminente conclusione

News Serie TV

Già raccolte oltre 60,000 firme per tenere lo spin-off di Grey's Anatomy in tv dopo la settima stagione, annunciata come l'ultima.

Per un fan è sempre difficile dover rinunciare alle storie e ai personaggi che per anni gli hanno tenuto compagnia nella sua serie tv preferita. Il pubblico di Station 19, lo spin-off di Grey's Anatomy di cui l'americana ABC ha annunciato improvvisamente la conclusione la prossima primavera dopo sette stagioni, è addirittura sul piede di guerra, convinto che si tratti di una scelta immotivata, se non altro prematura. E con una mobilitazione senza precedenti sta cercando di far arrivare il proprio disappunto ai produttori, nella speranza di ribaltare un destino che sembra drammaticamente delineato.

Una chiamata al "fate la vostra parte" che non passa solo attraverso una raccolta firme, come spesso accade in queste occasioni, ma una pluralità di iniziative - alcune delle quali molto serie e concrete - che ridà lustro al concetto di fandom così in disuso negli ultimi anni in una tv che sta cambiando forma, in cui tutto viene consumato velocemente e il pensiero fagocitato dai feed delle piattaforme social, dove non si fa in tempo a creare una comunità che tutti stanno già discutendo della serie successiva.

Station 19: ABC chiude la serie dopo sette stagioni

Secondo i fan di Station 19, la decisione di ABC di chiudere la serie con la settima stagione in onda negli Stati Uniti dal 14 marzo non ha motivazioni apparenti. Sicuramente non sono da ascrivere alle medie d'ascolto, poiché si tratta di una delle più seguite della tv broadcast, la più vista del network durante la stagione 2022-23. Neppure all'indiscutibile valore delle storie, riconosciuto anche dalla critica. "L'impatto di Station 19 sulla rappresentazione delle minoranze, grazie alla presenza di personaggi di colore, donne e appartenenti alla comunità LGBTQ+, tra cui una coppia sposata di donne bisessuali, Maya e Carina che intraprendono una relazione sana, cosa rara in tv, è indubbia", dichiara il fandom. "Inoltre, affronta tematiche come sessismo, misoginia e razzismo sistemici, omofobia (interiorizzata e non), dipendenza, crisi degli oppioidi, aborto, salute mentale, brutalità della polizia e proprio per questo riesce a ricevere dei premi, merita di venire valorizzata, non gettata nella spazzatura come se nulla fosse".

Il fandom sostiene che ABC non abbia fornito spiegazioni al cast e al team di produzione. In effetti, lo scorso dicembre, in occasione dell'annuncio che la stagione 7 sarebbe stata l'ultima della serie, ciò che il presidente di Disney Television Group Craig Erwich si era limitato a dire era stato: "Per sette stagioni, Station 19 è stata un elemento fondamentale della programmazione di ABC grazie all'incredibile visione di Shonda Rhimes e Betsy Beers, ai personaggi amati e alla narrazione avvincente. Con Zoanne Clack e Peter Paige al timone della prossima stagione d'addio, ci aspettiamo così tanto, in particolare la celebrazione del fondamentale centesimo episodio della serie".

Va detto che quello di Station 19 è un destino verso cui, in particolare in questa stagione, dopo i pesanti scioperi a Hollywood dei mesi scorsi, stanno andando incontro anche altre produzioni, in particolare quelle arrivate in tv tra il 2017 e il 2018 come The Good Doctor, anch'essa di ABC, e Young Sheldon di CBS, solo per citarne alcune. Come evidenza un recente articolo di Deadline, considerando la contrazione del business della tv lineare dovuta al calo degli spettatori a causa della fuga verso le piattaforme streaming e l'aumento dei costi di produzione come conseguenza dell'inflazione, sommato alle minori entrate pubblicitarie durante i mesi degli scioperi, le società di media tradizionali hanno iniziato a prestare più attenzione ai bilanci, con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Le iniziative del fandom di Station 19

Sin dai momenti immediatamente successivi alla "cancellazione" è nata la campagna #SaveStation19, supportata da tutti i membri del cast e della crew, i quali hanno chiesto di lottare per il rinnovo dello show (Danielle Savre ha esplicitamente detto "Let's fucking fight" in lacrime durante la Dreamcon a Parigi). Il fandom si è quindi attivato con progetti di vario tipo, tra cui: una petizione su Change.org che ha superato le 60,000 firme, l'invio di 800 lettere allegate ad altrettanti camioncini dei vigili del fuoco giocattolo, la partecipazione a sondaggi online per sostenere la serie (come quello di JustJared in cui si chiedeva quale serie tv meritasse di non essere cancellata, da cui Station 19 è uscita vincente, e quello di SpoilerTV sulla migliore serie dell'anno in cui è arrivata ottava in una rosa di 300 titoli), un banner proiettato a Times Square il 31 dicembre, la condivisione degli hashtag #SaveStation19 e #DoNotCancelStation19 promossi dai profili @SaveStation19 su Instagram e @Station19save su X, e l'apertura di un GoFundMe a sostegno della campagna con cui sono stati raccolti più di 11,000 dollari.