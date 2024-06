Station 19: ABC potrebbe cambiare idea sulla cancellazione? Gli showrunner ci sperano ancora

News Serie TV

Dopo 7 stagioni si è concluso lo spin-off di Grey's Anatomy, tra le proteste dei fan che avrebbero voluto che la serie continuasse: i produttori esecutivi Peter Paige e Zoanne Clack sono d'accordo e dicono che loro sarebbero "al 100% a bordo".

E se ABC facesse un passo indietro e decidesse di tenersi stretta, alla fine, Station 19? Il drama sui vigili del fuoco di Seattle, spin-off di Grey's Anatomy, è arrivato a conclusione dopo 7 stagioni perché, come sappiamo, la rete broadcast americana ha deciso di cancellarlo (forse perché troppo simile, per temi, anche alla recente acquisizione di 9-1-1 da FOX). Ma la stagione finale di Station 19 è stata, forse, la più forte di sempre a livello creativo e anche gli ascolti sono stati soddisfacenti. Dopo il finale, andato in onda giovedì scorso negli Stati Uniti (in Italia i nuovi episodi sono disponibili su Disney+), c'è ancora chi spera che ABC ci ripensi. I primi sono i nuovi showrunner Peter Paige e Zoanne Clack, subentrati a Krista Vernoff proprio per traghettare la serie verso il finale. Parlando con TVLine, i due autori hanno detto che sarebbero "al 100% a bordo" se ABC avesse intenzione di riportare la serie in tv.

Station 19: Gli showrunner vorrebbero continuare

A TVLine Paige e Clack hanno manifestato l'intenzione di dare un seguito alle storie dei vigili del fuoco di Seattle e hanno fatto un appello affinché ABC consideri l'idea di non cancellare, dopotutto, Station 19. "Mi è piaciuto moltissimo collaborare con Zoanne", ha dichiarato Paige. "Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato a livello creativo, e sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo fatto con lo show a livello culturale. "Il set era davvero in salute - ha continuato -, penso che le persone si sentano viste, ascoltate e si sentano parte di qualcosa. Si sentivano parte dello spettacolo. Questo è importante quanto il prodotto". Clack ha confermato quell'emozione aggiungendo: "Avevamo una cultura molto potente e straordinaria [sul set], ed è stata semplicemente una gioia lavorare con questi attori, autori e con questa troupe. Ci mancherà terribilmente".

Station 19: Un finale ricco di emozioni (SPOILER)

Nonostante le speranze degli showrunner, c'è da dire che il finale di Station 19 è stato particolarmente toccante e ha cercato di chiudere come meglio poteva tutte le storie dei protagonisti. Per Vic (Barrett Doss), in particolare, è stato aperto uno spiraglio per una nuova potenziale serie, visto che ha rivelato di volersi trasferire a Washington DC per dirigere Crisis One, un'organizzazione fondata dal suo vecchio amico e collega Dean Miller (Okieriete Onaodowan) in risposta al crescente numero di incidenti che coinvolgono la polizia. Onaodowan ha fatto addirittura un cameo che è stato molto emozionante visto che - lo ricorderete - il suo personaggio era morto nella quinta stagione portandosi dietro il segreto di essere innamorato proprio di Vic. Anche la storia di Andy (Jaina Lee Ortiz) ha avuto un lieto fine, visto che si è salvata nonostante il fumo inalato durante un grosso incendio e vicino a lei, al Grey Sloan, ha ritrovato Jack (Grey Damon), suo primo amore che si è rivelato quindi quello giusto. Anche Maya e Carina (Danielle Savre e Stefania Spampinato) hanno coronato il loro sogno, visto che quest'ultima ha annunciato di essere incinta. Per quanto riguarda Ben (Jason George), invece, abbiamo appreso che tornerà in Grey's Anatomy per concludere il suo percorso di specializzazione in medicina.