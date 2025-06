Starz ordina Fightland, serie sulla boxe britannica prodotta da 50 Cent

News Serie TV

Dopo due anni e mezzo di sviluppo, la rete americana Starz ordina la nuova serie tv Fightland, ambientata nel mondo della boxe britannica.

Primo ordine per l'ora indipendente Starz. La rete via cavo americana, separatasi recentemente da Lionsgate, ha dato l'okay alla produzione di Fightland, serie drammatica ambientata nel mondo della boxe britannica, prodotta a livello esecutivo dal suo frequente partner Curtis '50 Cent' Jackson (Power).

Fightland: La trama della nuova serie tv di Starz

Scritta da Damione Macedon e Raphael Jackson Jr. (Genius: MLK/X), Fightland, progetto che 50 Cent stava coltivando da oltre due anni, si concentra su un campione di pugilato caduto in disgrazia ed ex detenuto che torna a Londra per vendicarsi della famiglia criminale che lo ha tradito. "Ricco di azione mozzafiato e popolato da personaggi pericolosi, questo è un mondo di denaro e potere mai visto prima", stuzzica la sinossi ufficiale.

L'inizio delle riprese è previsto per l'autunno a Londra. Attraverso un comunicato, 50 Cent ha dichiarato: "Fightland segna il mio primo show internazionale attraverso la mia [casa di produzione] G-Unit Film & Television. Sono entusiasta di portare quell'energia globale sullo schermo. Prevedo che avrà più successo di qualsiasi cosa abbia mai fatto prima: la tensione estrema della boxe lo porterà a un altro livello".

Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di Starz, ha aggiunto: "Ambientata sullo sfondo del mondo nascosto della boxe britannica, questa serie promette di essere la combinazione perfetta di indole e adrenalina. Fightland è il tipo di narrazione viscerale e di alta qualità per cui Starz è famosa, e crediamo che ogni drammatico round di questa serie avvincente lascerà i fan con la voglia di saperne di più".