Star Wars: Visions, un video mostra le prime immagini dell'antologia di anime in arrivo su Disney+

La serie sarà disponibile in streaming con tutti e 9 gli episodi dal 22 settembre.

Una serie animata ambientata nell'universo fantascientifico di Star Wars. Se vi state chiedendo dove sia la novità, aspettate di conoscere il resto. A realizzarla sono stati sette studi di animazione giapponese, ciascuno dei quali ha usato la propria animazione e il proprio stile narrativo per realizzare una personale visione della galassia lontana, lontana. I nove cortometraggi, raccolti nella serie Star Wars: Visions, saranno disponibili in streaming su Disney+ dal 22 settembre. Nel frattempo, un video condiviso dalla piattaforma ne offre un assaggio e qualche informazione in più.

Star Wars: Visions: I dettagli della serie animata di Disney+

Prima esperienza di Star Wars nel mondo dell'anime, Star Wars: Visions racchiude in ciascun episodio una sensibilità giapponese inconfondibile, che per molti versi si allinea con il tono e lo spirito della narrazione del popolare franchise. Fin dall'inizio, infatti, le storie raccontate nella galassia di Star Wars hanno annoverato la mitologia giapponese e i film di Akira Kurosawa tra le loro molte influenze, e queste nuove visioni esplorano ulteriormente quel patrimonio culturale attraverso lo stile di animazione unico e la prospettiva di ogni studio anime.

Gli studi che hanno preso parte al progetto sono Kamikaze Douga per Il duello, Geno Studio (Twin Engine) per Lop and Ochō, Studio Colorido (Twin Engine) per Tatooine Rhapsody, Trigger per I gemelli e Il vecchio, Kinema Citrus per La sposa del villaggio, Science Saru per Akakiri e T0-B1, e Production IG per Il nono Jedi. Ricordiamo nel frattempo che nell'offerta di contenuti originali di Disney+ Star Wars: Visions si aggiunge a Star Wars: The Clone Wars e alla recentissima Star Wars: The Bad Batch, due altre serie animate, e ovviamente a The Mandalorian. Sono attese invece per i prossimi mesi The Book of Boba Fett, Andor, Obi-Wan Kenobi, The Acolyte, Ahsoka, Lando e Rangers of the New Republic.