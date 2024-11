Star Wars incontra I Goonies nel trailer ufficiale della serie Skeleton Crew

News Serie TV

La nuova avventura nell'universo dell'amato franchise di fantascienza comincerà il 4 dicembre, su Disney+.

Il popolare franchise di fantascienza Star Wars farà un salto negli anni '80 con la sua nuova serie per Disney+ Skeleton Crew. Se vi state chiedendo come ciò sia possibile, basta dare un'occhiata al trailer ufficiale, nel quale i protagonisti, ovvero Jude Law e un gruppo di ragazzini, affrontano un'avventura con un atteggiamento che ricorda quello dei personaggi di classici del periodo come I Goonies e E.T. l'extra-terrestre, per non parlare della più recente Stranger Things.

Star Wars: La trama della nuova serie Skeleton Crew

Disponibile in streaming dal 4 dicembre, ogni mercoledì con un nuovo episodio, Skeleton Crew, della quale qui di seguito vi proponiamo anche il meraviglioso poster ufficiale, segue un gruppo di bambini di circa 10 anni, provenienti da un piccolo pianeta, che si perdono in una galassia strana e pericolosa e devono ritrovare la strada di casa, incontrando lungo il cammino improbabili alleati e nemici.

Il trailer mostra i giovani protagonisti imbattersi in un'astronave sepolta nei boschi. Chiaramente, l'avvertimento di "non toccare niente" viene subito disatteso e, dal momento che ogni cosa sembra funzionare ancora come dovrebbe, l'astronave li porta tutti nell'iperspazio per un'avventura straordinaria. Lì finiscono ben presto su una stazione spaziale, dove altrettanto in fretta attirano attenzioni indesiderate. Ed è a questo punto che entra in scena il misterioso ed enigmatico Jod Na Nawood (Law), un Jedi che offre loro il suo aiuto per riportarli a casa. Prima di allora, però, dovranno affrontare molti pericoli, risvegliando abilità che non sapevano nemmeno di avere.

Skeleton Crew potrebbe diventare la serie che i fan di Star Wars della precedente generazione ameranno vedere insieme ai loro figli. Jon Watts, ideatore della serie con Christopher Ford (entrambi hanno già lavorato in Spider-Man Homecoming), ha spiegato in una precedente occasione che questa è, "in sostanza, una storia sul desiderio di esplorare un mondo più grande del tuo. Penso che sia qualcosa con cui le persone possono identificarsi, indipendentemente dall'età".