Star Wars, Disney+ annuncia altre due Serie TV: Tales of the Jedi e Young Jedi Adventures

Una delle due sarà un'antologia animata, la seconda dopo Star Wars Visions.

L'offerta di serie tv ambientate nella galassia di Star Wars è cresciuta di molto nel corso dell'ultimo weekend, in occasione della Star Wars Celebration 2022 ad Anaheim. Poche ore dopo la notizia di Skeleton Crew con Jude Law, Disney+ ha sorpreso gli appassionati con l'annuncio di altri due nuovi sceneggiati originali, entrambi destinati al pubblico più giovane: Tales of the Jedi, un'antologia animata in arrivo già quest'autunno, e Young Jedi Adventures, una serie live-action prevista per la prossima primavera.

Star Wars: I dettagli di Tales of the Jedi e Young Jedi Adventures

Tales of The Jedi, della quale sono stati mostrati in anteprima i due fotogrammi che vi riportiamo qui di seguito, si presenta come un'antologia di cortometraggi animati le cui storie si focalizzano su Jedi dell'era prequel. Una ripercorrerà le origini di Ahsoka, personaggio introdotto nel franchise dal film d'animazione Star Wars: The Clone Wars e che, dopo essere apparso nella versione live-action nella stagione 2 di The Mandalorian, interpretato da Rosario Dawson, avrà uno spin-off tutto suo in streaming su Disney+ nel 2023.

Young Jedi Adventures è ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, lo stesso periodo in cui si svolgeranno le vicende della prossima The Acolyte. La storia si concentra su un gruppo di giovani (nel gergo di Star Wars, Younglings) mentre apprendono le vie della Forza - con compassione, autodisciplina, lavoro di squadra e pazienza - per diventare intrepidi guerrieri.