Star Trek: Starfleet Academy, data e trailer ufficiale della nuova serie tv di Paramount+

News Serie TV

La nuova serie Star Trek: Starfleet Academy arriverà su Paramount+ a gennaio. Ecco data di uscita e trailer ufficiale.

Una nuova serie tv ambientata nell'universo di Star Trek arriverà su Paramount+ all'inizio del prossimo anno. In occasione del Comic-Con di New York, il servizio streaming ha annunciato che Star Trek: Starfleet Academy sarà disponibile in streaming dal 15 gennaio, ogni giovedì con un nuovo episodio (due la prima settimana). Inoltre, ne ha condiviso una nuova anteprima con il trailer ufficiale.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/star-trek-starfleet-academy/3738/video/?vid=48124" title="Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale - HD">Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale - HD</a>

Star Trek: Starfleet Academy, la trama e il cast della serie tv

Settima serie di Paramount+ basata sulle storie e i personaggi di Star Trek, Starfleet Academy segue un gruppo di giovani cadetti unirsi per perseguire un sogno comune di speranza e ottimismo. Sotto lo sguardo attendo ed esigente dei loro istruttori, Caleb Mir (Sandro Rosta), Jay-Den Kraag (Karim Diané, Uno di noi sta mentendo), Sam (Kerrice Brooks, The Prom), Darem Reymi (George Hawkins), Genesis Lythe (Bella Shepard, Wolf Pack) e Tarima Sadal (Zoë Steiner) scoprono cosa serve per diventare ufficiali della Flotta Stellare mentre affrontano amicizie nascenti, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia sia l'Accademia che la Federazione stessa.

Il trailer mostra Caleb separarsi da sua madre (Tatiana Maslany, Orphan Black) in giovane età e, anni dopo, la rettrice Nahla Ake (il premio Oscar per Lezioni di piano Holly Hunter) incoraggiarlo ad unirsi all'Accademia della Flotta Stellare. L'anteprima mostra anche volti familiari come Tilly e Jett Reno di Star Trek: Discovery e il Dottore di Star Trek: Voyager, interpretati nuovamente da Mary Wiseman, Tig Notaro e Robert Picardo, mentre il candidato a due Oscar Paul Giamatti (Billions, The Holdovers - Lezioni di vita) veste i panni del cattivo, Nus Braka, qualcuno che sembra nutrire un profondo rancore nei confronti di Nahla e della scuola. Completano il cast Oded Fehr nei panni dell'ammiraglio Charles Vanc, un altro personaggio di Discovery; Gina Yashere (Bob Hearts Abishola) di Lura Thok, un'istruttrice dell'Accademia e il primo ufficiale del capitano Ake; e l'appena annunciato Stephen Colbert della voce del Decano Digitale degli Studenti.