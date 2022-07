Sprung: Il trailer della nuova comedy della coppia di Aiutami Hope Garret Dillahunt e Martha Plimpton

News Serie TV

La serie porta la firma di Greg Garcia, ideatore di My Name Is Earl e Aiutami Hope!.

Amazon ha diffuso il trailer di Sprung, nuova serie dell'ideatore di My Name Is Earl e Aiutami Hope! Greg Garcia, il cui cast include la coppia protagonista di quest'ultima Garret Dillahunt e Martha Plimpton. In streaming negli Stati Uniti dal 19 agosto su Freevee (in Italia presumibilmente a seguire su Prime Video), la comedy ruota attorno a un gruppo di ex galeotti alle prese con un mondo cambiato - secondo loro in peggio - dalla pandemia.

Sprung: La trama e gli altri protagonisti

Sprung segue Dillahunt nei panni di Jack, un pregiudicato determinato a cambiare rotta e reclamare il tempo perduto. Tuttavia, dopo aver passato gli ultimi 20 anni in prigione, Jack non ha più un posto dove stare. Inoltre, quello che ha trovato là fuori è un mondo in lockdown a causa di una pandemia. Così, finisce con l'andare a vivere col suo ex compagno di cella, Rooster (Phillip Garcia, Hot & Bothered), la madre di lui, Barb (Plimpton), e la donna con la quale ha avuto una relazione in prigione, Gloria (Shakira Barrera, GLOW).

Vincolati dal loro passato difficile e dalle insolite circostanze della vita, i quattro decidono di iniziare a riparare alcuni dei torti della società, prendendo di mira quelle persone che stanno approfittando egoisticamente degli altri durante la crisi sanitaria. Il primo obiettivo è Melvin (James Earl, Narcos: Messico), un'opportunista che cambia la propria truffa in base alla domanda e all'offerta, e la sua ragazza, Wiggles (Clare Gillies), che in passato era uscita con Rooster e ora sta cercando un uomo capace di tenersi alla larga dalla prigione abbastanza a lungo per essere un padre decente.

Il resto del cast include Chris Bauer (Heels), Mark Christopher Lawrence (Chuck), Mike Rob, Fred Grandy (The Mindy Project), Steven Ogg (Snowpiercer), Susan Ruttan (Avvocati a Los Angeles), David Wells (Shameless) e Kate Walsh (Emily in Paris, Grey's Anatomy).