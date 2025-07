South Park torna su Paramount+: Accordo in esclusiva e 50 nuovi episodi per i prossimi 5 anni

News Serie TV

Dopo settimane difficili, un nuovo accordo permetterà a South Park di rimanere su Paramount+, e solo su Paramount+, per altri cinque anni, con 50 nuovi episodi in arrivo.

Doppio sospiro di sollievo per i fan di South Park. Nelle scorse ore, l'irriverente serie animata - da settimane al centro di beghe contrattuali che ne avevano ritardato il ritorno in tv e oscurato la disponibilità in streaming - non solo ha visto la sua ventisettesima stagione prendere finalmente il via sull'americana Comedy Central, anche riprendere il suo posto nell'offerta di Paramount+ con tutti gli episodi precedenti. Per quest'ultima in particolare, un nuovo accordo di cinque anni con Park County, la casa di produzione degli ideatori Trey Parker e Matt Stone, ha reso la piattaforma di Paramount Global l'unica in tutto il mondo dove si potrà vedere la serie in streaming.

South Park continua con 50 nuovi episodi: I dettagli dell'accordo

Il nuovo accordo, che pare permetterà a Park County di rimpinguare il conto corrente con la cifra astronomica di 1,5 miliardi di dollari, ovvero 300 milioni di dollari all'anno per cinque anni, prevede, oltre a Paramount+ come piattaforma streaming esclusiva di South Park, la realizzazione di 50 nuovi episodi (presumibilmente 10 all'anno). Questi andranno in onda prima su Comedy Central e saranno rilasciati su Paramount+ il giorno successivo.

"Matt e Trey sono forze creative uniche, il cui umorismo audace e la cui narrazione che sfida i limiti hanno reso South Park una delle serie più amate e longeve di sempre, più popolare oggi che in qualsiasi altro momento della sua storia, e uno dei franchise televisivi più preziosi al mondo", ha dichiarato il co-CEO di Paramount Global e presidente di Showtime/MTV Entertainment Chris McCarthy in un comunicato. "Sono talenti eccezionali e partner fidati: siamo entusiasti che Comedy Central e ora Paramount+ a livello globale saranno la casa di South Park per gli anni a venire e il nostro ringraziamento va al team di Skydance per la loro fondamentale collaborazione nel rendere tutto questo possibile".

Stone ha dichiarato: "Io, Trey e tutta la troupe di South Park siamo grati per questa estensione e per questo accordo. Vogliamo ringraziare Chris McCarthy e Keyes Hill-Edgar per gli anni di ottima collaborazione e non vediamo l'ora di continuare a lavorare a South Park nei prossimi cinque". Parker ha aggiunto: "Siamo grati per questa opportunità e profondamente onorati della fiducia riposta in noi. È più di un contratto: si tratta del nostro impegno nei confronti di questa organizzazione, dei nostri compagni di squadra e dei nostri fan. Siamo concentrati sulla realizzazione di qualcosa di speciale e faremo tutto il necessario per dare sostegno a questa comunità".

Il debutto della stagione 27 di South Park era previsto inizialmente per il 9 luglio negli Stati Uniti e il 12 luglio in Italia su Paramount+, ma, a causa di complicazioni legate alla fusione tra Sydance Media e Paramount Global, era stato rinviato di due settimane. Una decisione che aveva mandato su tutte le furie i due ideatori, che attraverso una nota avevano fatto sapere che "questa fusione è una m***a e sta mandando a p*****e South Park". Complice il nuovo accordo, ieri sera la serie è tornata regolarmente sui teleschermi statunitensi, con il primo inedito lineare da marzo del 2023. In Italia, l'appuntamento è previsto invece per questo sabato.