South Park: Su Pluto TV arriva un canale speciale per celebrare l'anniversario della serie

Da mercoledì 10 agosto sul servizio di video in streaming completamente gratuito si accende un canale in cui rivivere tutte le avventure di Stan, Kyle, Eric e Kenny.

Quale modo migliore per festeggiare il compleanno di South Park, comedy ormai diventata un vero e proprio cult, se non fare una maratona di tutti gli episodi? E se vi dicessimo che potete farlo in modo completamente gratuito e senza aver bisogno di abbonamenti? In occasione del 25esimo anniversario della serie, su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount – arriva un intero canale grazie al quale sarà possibile rivivere le avventure degli irriverenti Stan, Kyle, Eric e Kenny.

Una full immersion in South Park per festeggiare i 25 anni della serie

Dal 1997, Stan, Kyle, Eric e Kenny, quattro ragazzini della cittadina immaginaria di South Park situata tra le Montagne Rocciose del Colorado, tengono intere generazioni incollate allo schermo con la loro satira schiacciante. Creata da Trey Parker e Matt Stone, vincitrice di cinque Emmy Awards e di un Peabody, South Park è diventata una serie cult grazie al suo umorismo sfacciato e irresistibile, all’assoluta mancanza di censura e alle risposte sempre rapide agli eventi mondiali. Provocatoria fin dalle primissime puntate e ispirata alla black comedy, la serie propone una visione molto critica su temi d’attualità e politica, riuscendo ad abbattere nel tempo anche diversi tabù.

Pluto TV ripercorrerà gli inizi di questa sitcom pionieristica dall'umorismo cupo e satirico rendendo disponibili in streaming gratuitamente e senza registrazioni le sue prime tredici stagioni, tutti i giorni 24 ore su 24. Dal 10 agosto, su Pluto TV (accessibile via browser, all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV) potremo rivivere le avventure più esilaranti della sgangherata banda che ha dato vita all'umorismo fuori dagli schemi di South Park: dall’indimenticabile episodio numero uno, passando per la parodia del Signore degli Anelli o dal sogno di Eric Cartman in cui insieme ai suoi amici fonda una band chiamata FingerBang, oltre a innumerevoli altri episodi che allieteranno le giornate più calde assicurando risate e divertimento.