Sorelle sbagliate: Il trailer ufficiale del crime thriller con Jessica Biel ed Elizabeth Banks

Il trailer ufficiale della nuova miniserie di Prime Video Sorelle sbagliate, con Jessica Biel ed Elizabeth Banks.

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Sorelle sbagliate, la sua nuova miniserie basata sull'omonimo bestseller di Alafair Burke. Disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 29 maggio, il crime thriller segue Jessica Biel ed Elizabeth Banks nei panni di due sorelle molto diverse che, dopo essersi allontanate, si riuniscono in circostanze drammatiche.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie con Jessica Biel e Elizabeth Banks - HD

Sorelle sbagliate: La trama e il cast della miniserie

Creata da Olivia Milch (Ocean's 8) e Regina Corrado (Mayor of Kingstown), Sorelle sbagliate racconta di tutte quelle cose orribili capaci di allontanare due sorelle e, alla fine, di farle riavvicinare. Chloe (Biel), una media executive di alto profilo, vive una vita da sogno con l'affascinante marito avvocato Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan, That '90s Show), mentre la sorella estraniata Nicky (Banks) lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita. Quando Adam viene brutalmente assassinato, i sospetti sul presunto colpevole scuotono profondamente la famiglia, riunendo le due sorelle, le quali cercano di sbrogliare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro questa morte.

Il cast di Sorelle sbagliate include anche Kim Dickens (Fear the Walking Dead), Bobby Naderi (Prison Break), Gabriel Sloyer (Griselda), Gloria Reuben (Mr. Robot), Matthew Modine (Zero Day) e Lorraine Toussaint (The Equalizer). Otto gli episodi prodotti, diretti da Craig Gillespie (Pam & Tommy).