Sono tornati i vampiri: Netflix mostra le prime foto di First Kill

News Serie TV

La nuova serie è attesa in streaming dal 10 giugno. Nel cast Sarah Catherine Hook e Imani Lewis.

C'era un tempo in cui i vampiri erano i dominatori quasi assoluti dello schermo. Ora il fenomeno si è ridimensionato, ma non è scomparso del tutto. Su Netflix sarà disponibile in streaming dal 10 giugno First Kill, teen drama vampiresco basato su un racconto di successo scritto da Victoria 'V. E.' Schwab, con la star di American Horror Story Emma Roberts a bordo come produttrice esecutiva. In attesa del debutto, ne sono state diffuse le prime foto ufficiali.

La trama e il cast di First Kill

Scritta da Felicia D. Henderson (Empire) con Schwab, First Kill racconta la storia di Juliette (interpretata dalla Sarah Catherine Hook di NOS4A2), una vampira adolescente che è pronta a uccidere per la prima volta in modo da poter essere accettata in una potente famiglia di vampiri. Juliette mette gli occhi su una ragazza appena arrivata in città, Calliope (Imani Lewis, Star). Ma, con sua grande sorpresa, scopre che lei è una cacciatrice di vampiri, discendente da una nobile famiglia di celebri cacciatori. Mentre si rendono conto che uccidersi a vicenda non è così semplice come potrebbe sembrare, le cose si complicano ulteriormente quando le due iniziano a provare qualcosa l'una per l'altra.

Nella serie recitano anche la veterana di Lost Elizabeth Mitchell con il ruolo di Margot, un membro della famiglia di vampiri Fairmont, Aubin Wise (Atlanta), Jason Robert Moore (The Punisher), Gracie Dzienny (Zoo), Phillip Mullings Jr. e Dominic Goodman (Young Rock).