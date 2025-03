Solar Opposites si concluderà con la stagione 6

News Serie TV

Il sipario sta per calare su Solar Opposites: Hulu annuncia che la serie animata si concluderà con la prossima, sesta stagione.

Il destino della Terra e di tutte le sue creature dopo lo schianto di una scatenata famiglia di alieni in un delizioso sobborgo americano sta per essere svelato. Hulu ha annunciato che la divertente serie animata per un pubblico adulto Solar Opposites si concluderà con la precedentemente ordinata sesta stagione, il cui arrivo sugli schermi è previsto in autunno.

Solar Opposites si conclude dopo sei stagioni

In Italia disponibile in streaming su Disney+, Solar Opposites segue due alieni e i loro giovani replicanti, equamente divisi sul fatto che la Terra sia un luogo orribile o straordinario. Korvo (interpretato nella versione originale da Dan Stevens) e Yumyulack (Sean Giambrone) vedono solo l'inquinamento, il volgare consumismo e la fragilità umana, mentre Terry (Thomas Middleditch) e Jesse (Mary Mack) si innamorano della tv, del cibo spazzatura e delle tante altre cose divertenti. La famiglia proviene da un pianeta distrutto da un asteroide, con la missione di colonizzare la Terra. Ma quale posizione prevarrà alla fine?

Una prima indicazione arriva dalla sinossi ufficiale della stagione finale diffusa da Hulu, secondo la quale il pubblico "sarà testimone del selvaggio caos di questa squilibrata famiglia aliena mentre si caccia in guai esilaranti, il tutto mentre si dipana il capitolo finale di un dramma epico per le persone rimpicciolite che ha imprigionato nella Bacheca. Mentre i Solar Opposites affrontano il loro indimenticabile addio, aspettatevi sorprese che vi faranno morire dal ridere a ogni svolta".