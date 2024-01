Solar Opposites: Il trailer dello speciale di San Valentino

News Serie TV

La serie animata tornerà su Hulu con un nuovo episodio speciale il 5 febbraio.

I Solar Opposites rovineranno San Valentino... prima di salvare la situazione a modo loro. Il 5 febbraio, la divertente serie animata di Justin Roiland e Mike McMahan tornerà su Hulu con un nuovo episodio speciale dedicato alla festa degli innamorati. Come rivela in anteprima il trailer ufficiale, una sorta di incantesimo sta per colpire la Terra, con esiti potenzialmente disastrosi per tutti. Anche per Korvo e Terry, che a giudicare dagli sguardi di Yumyulack e Jesse finiranno in una situazione alla Titanic a dir poco sorprendente.

Solar Opposites: Lo speciale di San Valentino

Intitolato An Earth Shatteringly Romantic Solar Valentine's Day Opposites Special, nello speciale i Solar Opposites otterranno un po' di romanticismo, sebbene passando da una dichiarazione di guerra. Korvo (doppiato nella versione originale da Dan Stevens) ha ancora qualche problema a gestire la rabbia e si scopre che rimuovere l'amore dal mondo è una pessima idea, così come consegnare i "poteri cosmici" a pappagalli rivoluzionari. Così, lui e Terry (Thomas Middleditch) cercheranno di salvare il mondo ricorrendo alla loro... passione.

Questo sarà il primo speciale di San Valentino di Solar Opposites e il terzo in assoluto, dopo gli speciali dedicati al Natale e ad Halloween. Nel frattempo è in produzione una quinta stagione, in arrivo prossimamente. In Italia, la serie animata è disponibile in streaming su Disney+.