Snowfall: Arriva su Fox il narco drama di John Singleton, una clip in anteprima

Snowfall, la nuova serie creata da John Singleton, primo regista afroamericano candidato all'Oscar con Boyz n the Hood: Strade violente, arriva in prima visione assoluta su Fox (canale 112 di Sky) domenica 26 novembre alle ore 21:00.

Ambientata nella Los Angeles dei primi Anni '80, quando il crack stava per diffondersi sulle coste californiane, la serie - di cui qui di seguito mostriamo una clip in anteprima - segue in parallelo le storie di alcuni personaggi. Come l'ambizioso Franklin Saint (interpretato da Damson Idris), 19 anni, che lavora per strada come spacciatore vendendo cocaina ai ragazzi bianchi e ricchi della San Fernando Valley. Ben presto, Franklin entra in contatto con la criminalità organizzata, che lo spinge a distribuire la nuova droga per fare ancora più soldi. Ci sono poi Gustavo Zapata (Sergio Peris-Mencheta), un wrestler messicano in lotta con un importante clan criminale, e Teddy McDonald (Carter Hudson), agente della CIA che inizia un'operazione per finanziare i contrabbandieri del Nicaragua, oppositori del governo sandinista politicamente sgradito a Ronald Reagan.

Girata seguendo le orme di The Wire e Traffic, senza dimenticare Miami Vice e Boogie Nights, Snowfall mostra una Los Angeles scintillante e sfarzosa, ricorrendo a un realismo - nelle scene di sesso in particolare ma non solo - che oltreoceano ha fatto alzare qualche sopracciglio, e che sono servite al regista per illustrare il potere di seduzione di quel mondo per un giovane ragazzo della working class che vede la sua vita cambiare nel mondo dorato dei pusher. In una scena memorabile del primo episodio, ad esempio, fanno capolino le ville lussuose degli spacciatori, mostrandoci squarci di lusso sfrenato con piscine affollate da donne bellissime e droga sparsa ovunque.

In un'intervista con Entertainment Weekly, parlando della sua creazione, Singleton ha spiegato: "Ogni volta che avete sentito di una storia che ha a che fare con droga, poliziotti e gangster, le ambientazioni sono sempre Miami, New York o cose simili. L'intera storia di ciò che è accaduto sulla costa ovest degli Stati Uniti non è mai stata raccontata".