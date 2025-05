Smoke - Tracce di fuoco: Il trailer ufficiale della miniserie crime con Taron Egerton

News Serie TV

In attesa del debutto il 27 giugno, ecco il trailer ufficiale della nuova miniserie di Apple TV+ con Taron Egerton Smoke - Tracce di fuoco.

Dopo i successi di serie come Chicago Fire, 9-1-1 e Fire Country, Apple TV+ ha pensato bene di mettersi a giocare con il fuoco, stavolta con la complicità di Taron Egerton. Nel 2023 nominato all'Emmy per il suo ruolo in un'altra miniserie del servizio streaming, Black Bird, dal 27 giugno Egerton sarà il protagonista di Smoke - Tracce di fuoco, crime drama del quale è stato diffuso il trailer ufficiale.





La trama di Smoke - Tracce di fuoco

Creata dallo stesso Dennis Lehane di Black Bird, in passato anche dietro le quinte di The Wire e Boardwalk Empire - L'impero del crimine, Smoke - Tracce di fuoco si ispira a fatti realmente accaduti per raccontare la storia di Dave Gudsen (Egerton), un enigmatico investigatore di incendi dolosi che si allea a malincuore con una tormentata detective della polizia per fermare due pericolosi piromani seriali. La loro corsa contro il tempo accende un gioco contorto di segreti e sospetti

La vera storia dietro Smoke, una vicenda che ha sconvolto gli Stati Uniti, è quella dell'ex vigile del fuoco John Leonard Orr, investigatore per la caserma di Glendale nel sud della California. Accanto a Egerton recitano Jurnee Smollett (Lovecraft Country) nel ruolo della detective Michell Calderon e Rafe Spall (Trying), Ntare Guma Mbaho Mwine (The Chi), Hannah Emily Anderson (The Purge), Anna Chlumsky (Veep - Vicepresidente Incompetente), Adina Porter (American Horror Story), il candidato all'Oscar e all'Emmy Greg Kinnear (Qualcosa è cambiato) e il vincitore dell'Emmy John Leguizamo (When They See Us).