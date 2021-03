Sky Rojo: L'adrenalinico trailer ufficiale della nuova serie degli ideatori de La casa di carta

News Serie TV

Il drama arriva in streaming su Netflix il 19 marzo: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast.

C'è azione, umorismo e molto... fuego nel trailer ufficiale di Sky Rojo, la nuova serie degli autori de La casa di carta Álex Pina e Esther Martínez. Il drama, che può vantare nel cast apprezzati attori come Miguel Ángel Silvestre e l'esplosiva cantante e attrice argentina Lali Espósito, debutterà in streaming su Netflix il prossimo 19 marzo. Ecco tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast.

La trama di Sky Rojo

Sky Rojo è la seconda serie di Álex Pina per Netflix (a cui l'autore è legato da un accordo pluriennale) dopo La casa di carta e White Lines. È descritta come una serie "piena di azione, umorismo nero e tanta adrenalina" e si concentra su Coral, Wendy e Gina, tre prostitute (una cubana, una spagnola e un’argentina) in fuga dallo strip club in cui lavorano in cerca della libertà. Il loro perfido protettore Romeo e i suoi scagnozzi Moisés e Christian, però, le inseguono. Insieme queste donne intraprendono un frenetico e caotico viaggio durante il quale devono affrontare pericoli di ogni tipo. Nel frattempo l'amicizia che le lega si rafforza e scoprono una cosa importante: insieme sono più forti e hanno maggiori possibilità di riscattarsi. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.

Il cast

Oltre a due volti noti della fiction spagnola vale a dire Miguel Ángel Silvestre (famoso per Sense8 e Velvet ma che vedremo anche nell'ultima stagione de La casa di carta) e Verónica Sánchez (già nella serie Il Molo Rosso, degli stessi autori) e all'amata Lali Espósito, in Sky Rojo recitano anche Asier Etxeandia, Yany Prado e Enric Auquer.

Oltre al trailer, Netflix ha diffuso anche il poster ufficiale di Sky Rojo che vedete in basso.