Sky annuncia Nord Sud Ovest Est, seguito di Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Il primo teaser trailer

Dopo l'enorme successo del ciclo inaugurale su Sky e NOW, la serie italiana torna con la seconda e ultima stagione.

Quale momento migliore di una serata tutta dedicata alla musica, quella della finale di X Factor in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, un evento senza precedenti nella storia del fortunato talent show, per ufficializzare il rinnovo della serie tv che raccontando una straordinaria storia di musica e amicizia ha riscosso un successo incredibile? Stiamo parlando della serie Sky Original di Sydney Sibilia Hanno ucciso l'Uomo Ragno, che tornerà prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW con una seconda stagione dal titolo Nord Sud Ovest Est. L'annuncio è accompagnato da un primo teaser trailer, che ci riporta lì dove avevamo lasciato Max Pezzali e Mauro Repetto e che definisce questo "l'epico finale della leggendaria storia degli 883".



Nord Sud Ovest Est: Nord Sud Ovest Est: Il Video Annuncio Ufficiale della Seconda Stagione della serie sugli 883 - HD



Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Il successo e cosa ci aspetta in Nord Sud Ovest Est

Una serie di formazione che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, prima stagione della serie prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sibilia per Groenlandia, si è rivelata da subito un successo senza precedenti, facendo segnare primati su tutti i fronti: dagli ascolti record già al debutto e poi cresciuti costantemente di settimana in settimana - è la nuova serie Sky Original più vista degli ultimi 8 anni - alle recensioni stellari e all'entusiasmo sui social, letteralmente invasi per mesi da un'ondata travolgente di affetto per la serie, i suoi protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli e ovviamente per i veri 883.

Il seguito Nord Sud Ovest Est, già in lavorazione, sarà dedicato alle vicende che portarono all'omonimo secondo album della band di Pavia, pubblicato nel 1993, l'ultimo prima dell'addio di Mauro Repetto.