Sky annuncia le nuove serie Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta e Ligas con Luca Argentero

News Serie TV

La prima è un action thriller ispirata all'omonimo romanzo di Giampaolo Simi, la seconda un procedurale in cui Argentero interpreta un controverso avvocato.

Sky ha annunciato due nuove serie originali italiane che possono contare su due protagonisti che sono ormai pilastri della fiction nostrana. In occasione della presentazione delle novità e dei palinsesti della prossima stagione, sono state presentate Rosa Elettrica e Ligas: la prima è "un crime on the road relazionale", come l'ha definita la sua protagonista Maria Chiara Giannetta, la seconda un legal drama guidato da Luca Argentero che interpreterà un avvocato "sempre con un Negroni in mano. Un po' Californication, un po' Ray Donovan", ha anticipato Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l’Italia. Ecco le trame, i primi dettagli e tutte le anticipazioni su queste due nuovissime produzioni.

Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli

Una produzione Sky Studios e Cross Productions in sei episodi, Rosa Elettrica è liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Palermo. Diretta da Davide Marengo (per Sky già alla regia di Un'estate fa), la serie segue Maria Chiara Giannetta nei panni di una giovane agente sotto copertura, Rosa. Da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni, e al suo primo incarico, Rosa ha il compito di proteggere Cocìss (Francesco Di Napoli), un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa si domanda perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.

Alla sceneggiatura c'è Giordana Mari che guida una writers' room che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli, Giampaolo Simi, Michela Straniero e Vittorino Testa. Le riprese inizieranno lunedì 24 giugno e si protrarranno fino all'autunno fra Roma, Napoli (e dintorni), Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. La serie arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. "Rosa ha 30 anni e la cosa bella è che ho l'opportunità di rappresentare la mia generazione, con tutte le paure della mia generazione. È bellissimo perché lei si ritrova a dover proteggere un ragazzo di 18 anni, quindi la generazione più lontana da lei. Ma durante il trasferimento capisce che c'è qualcosa che non va e decide di seguire il suo obiettivo cioè proteggere il testimone. Parte un viaggio con questo giovane camorrista e attraverseranno tutta l'Italia", ha anticipato Maria Chiara Giannetta durante la presentazione del progetto.



Guarda la seconda stagione di House of the Dragon in streaming su NOW!

Luca Argentero avvocato sopra le righe in Ligas

Tratta da Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas di Gianluca Ferraris (edito da Piemme), Ligas è una produzione Sky Studios e Fabula Pictures. Si tratta di un procedurale in sei episodi con un protagonista particolarmente carismatico interpretato da Luca Argentero, Lorenzo Ligas. Quest'ultimo è descritto come l'avvocato penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.

La serie è diretta da Fabio Paladini e scritta da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco e arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nils Hartmann ha spiegato che è stato lo stesso Argentero a innamorarsi delle sceneggiature della serie e a essersi proposto sostenendo un provino. L'attore, che durante la presentazione ha inviato un video, a proposito di Ligas ha dichiarato: "È un avvocato assolutamente mai visto fino a oggi in tv. Fin dalla prima lettura è stata una folgorazione, un innamoramento profondo. Sono convinto che sarà qualcosa che non vi aspettate. Sono certo che Ligas lascerà il segno".

Foto Photocall: Simona Panzini