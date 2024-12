Sky annuncia il nuovo podcast e docuserie di Pablo Trincia: Il cono d'ombra - Il caso Denis Bergamini

News Serie TV

Dopo lo splendido lavoro dedicato a una tragedia collettiva come il disastro di Rigopiano, Pablo Trincia tornerà su Sky con un podcast e una docuserie intitolati Il cono d'ombra - Il caso Denis Bergamini, su un delitto avvenuto 30 anni fa e solo di recente risolto.

Ottime notizie per tutti quelli - e sono moltissimi - che ammirano il lavoro di Pablo Trincia Dopo E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano, su una tragedia collettiva, il titolo del prossimo podcast e della docuserie del giornalista, è Il cono d'ombra - Il caso Denis Bergamini, storia di un delitto irrisolto, un cosiddetto cold case che solo oggi ha trovato almeno parziale giustizia.

Una sera di novembre sulla statale Ionica. Un corpo sull’asfalto. E un mistero lungo oltre trent’anni. È in arrivo prossimamente il nuovo progetto di Pablo Trincia. Dopo l’ultimo grande successo "E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano’, prosegue la collaborazione tra Sky, Sky TG24 e l’autore e giornalista che sarà il volto e la voce di "Il Cono d'ombra - Il caso Denis Bergamini". Una produzione Sky Italia, Sky TG24, Sky Crime e TapelessFilm per raccontare con un podcast e una docuserie, uno dei casi più controversi e ancora poco esplorati della cronaca italiana: la morte di Denis Bergamini, il talentuoso calciatore del Cosenza, avvenuta il 18 novembre 1989 in circostanze misteriose. Una storia che all’epoca dei fatti colpì profondamente l’opinione pubblica, intrecciando sport, cronaca e giustizia, e che solo recentemente ha visto emergere una verità sconvolgente. La sera del 18 novembre 1989, Denis Bergamini, 27 anni, promessa del calcio italiano, muore in circostanze che per anni sono state archiviate come suicidio. Ma la famiglia di Denis non si è mai arresa, cercando la verità attraverso tre decenni di lotta e indagini, fino alla recente condanna in primo grado di Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore. Attraverso immagini, intercettazioni, audio e video originali, la ricostruzione giornalistica di Pablo Trincia ripercorre la vicenda in modo approfondito e toccante, svelando dettagli inediti, l’utilizzo di analisi scientifiche innovative e momenti chiave di un processo costellato di colpi di scena, per offrire una versione completa e con un punto di vista inedito su una storia che non ha smesso di interrogare e scuotere l’immaginario collettivo. Il podcast arriverà prossimamente su Sky TG24 e su tutte le piattaforme streaming e a seguire la docuserie sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.