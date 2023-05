Skull Island: Data e primo trailer dell'anime di Netflix ambientato nel MonsterVerse

News Serie TV

Tutti gli episodi della serie saranno disponibili in streaming dal 22 giugno.

Negli ultimi mesi, Netflix ha lavorato con Legendary Television e Powerhouse Animation, lo studio dietro Castlevania, per portare una novità interessante nel MonsterVerse, il popolare media franchise con Godzilla e Kong. Stiamo parlando di Skull Island, serie animata in stile anime della quale sono stati annunciati data di uscita e cast vocale ed è stato diffuso il primo trailer.

Skull Island: La trama e il cast vocale della serie tv

Quinta opera del franchise dopo i film usciti tra il 2014 e il 2021 (ai quali ne seguirà un altro il prossimo anno), Skull Island è stata creata, scritta, diretta e prodotta a livello esecutivo da Brian Duffield (The Divergent Series: Insurgent). Disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 22 giugno, la serie promette di portare gli spettatori in un'avventura elettrizzante mentre un gruppo di esploratori ben intenzionati salpa per salvare Annie dall'oceano. Così facendo, finiscono col naufragare sulla misteriosa e pericolosa Skull Island, dimora di creature bizzarre e mostri terrificanti, tra cui il potente Kong.

Nella versione originale, il cast vocale della serie include Mae Whitman (Parenthood) nel ruolo di Alice, Nicolas Cantu (The Walking Dead: World Beyond) di Charlie, Darren Barnet (Non ho mai...) di Mike, Benjamin Bratt (Poker Face) di Cap e Betty Gilpin (Mrs. Davis) di Irene.