Skeleton Crew: I Daniels, freschi di premio Oscar, alla regia della nuova serie di Star Wars con Jude Law

News Serie TV

I registi del film rivelazione dell'anno, Everything Everywhere All at Once, avrebbero lavorato in gran segreto alla nuova serie attesa prossimamente in streaming su Disney+.

I vincitori dell'Oscar per Everything Everywhere All At Once, i Daniels, porteranno un po' della loro follia nella Galassia di Star Wars. La coppia avrebbe lavorato a Skeleton Crew, una delle prossime serie del franchise Lucasfilm in arrivo prossimamente in streaming su Disney+. Lo hanno rivelato prima One Take News e poi The Hollywood Reporter citando fonti vicine alla produzione della serie.

La trama e il cast di Skeleton Crew

Skeleton Crew è ambientata più o meno nello stesso periodo di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, la Nuova Repubblica, e segue un gruppo di bambini di circa 10 anni, provenienti da un "piccolo pianeta", mentre cercano di ritrovare la via di casa dopo essersi persi nella galassia. Come annunciato in precedenza, la serie coinvolge il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts e lo sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming Chris Ford, oltre ai produttori esecutivi Jon Favreau e Dave Filoni, già dietro le quinte di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.

L'unico nome del cast noto è quello di Jude Law, sebbene non siano stati rivelati dettagli sul suo personaggio. Per il resto, sappiamo che al centro della storia dovrebbero esserci quattro giovanissimi ragazzi.

Skeleton Crew e i Daniels: Cosa sappiamo

Le riprese di Skeleton Crew sono iniziate la scorsa estate e si sono concluse negli ultimi mesi ma, come tutti i progetti del franchise di Star Wars, anche questo è circondato da un'aura di segretezza. Quindi al momento non sappiamo quanti e quali episodi abbiano diretto i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti non solo per Everything Everywhere All At Once ma anche per Swiss Army Man). Dal 7 al 10 aprile a Londra si terrà l'evento Star Wars Celebration Europe durante il quale verranno svelati nuovi dettagli su Skeleton Crew e altri futuri progetti del franchise. Quindi aspettiamo di scoprire altre novità tra qualche settimana.