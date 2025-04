Sirens: Due sorelle nelle grinfie di Julianne Moore nel trailer ufficiale della nuova dark comedy di Netflix

News Serie TV

Il trailer ufficiale di Sirens, la nuova miniserie di Netflix con Julianne Moore, Meghann Fahy e Milly Alcock.

"Nessuno ti conosce come una sorella". Lo sostiene Devon, il personaggio di Meghann Fahy (The Perfect Couple, The White Lotus), nel trailer ufficiale della nuova dark comedy di Netflix in streaming dal 22 maggio Sirens. Lei è convinta che Simone, sua sorella con il volto di Milly Alcock, sia in pericolo a causa di una donna interpretata dal premio Oscar Julianne Moore.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della Serie Netflix - HD

Sirens: La trama della nuova miniserie di Netflix

Turbata dal fatto che la sorella minore si sia degnata di mandare al padre - che si è scoperto essere gravemente malato - solo un cesto di frutta, Devon si presenta alla villa di Michaela 'Kiki' Kell, il nuovo capo di Simone, per capire cosa stia succedendo, rendendosi conto ben presto di doverla salvare da una situazione inquietante. La vita lussuosa e simile a una setta di Michaela è come una droga per Simone, e Devon decide di intervenire. Ma non ha idea di che avversaria formidabile sarà Michaela.

Nella miniserie di cinque episodi, creata dalla stessa Molly Smith Metzler del successo Maid e che Netflix descrive come un'esplorazione incisiva, sexy e oscuramente divertente sulle donne, il potere e la scala sociale, recitano anche Kevin Bacon (The Following), Glenn Howerton (C'è sempre il sole a Philadelphia) e Felix Solis (Ozark).