Sin City di Frank Miller potrebbe diventare una Serie TV

News Serie TV

Il creatore delle storie a fumetti noir sarà coinvolto come produttore esecutivo.

La città del peccato ha ancora molto da raccontare. La casa di produzione Legendary TV ha stretto un accordo con l'autore di Sin City Frank Miller per portare finalmente in TV la saga di fumetti da lui realizzata. Legendary TV svilupperà una prima stagione da vendere, eventualmente, a un network o a un servizio di video in streaming. L'accordo, inoltre, contemplerebbe anche la realizzazione di un prequel animato basato sui racconti di Sin City. Secondo quanto riportato da Deadline, un accordo sta per essere raggiunto per coinvolgere anche Robert Rodriguez, che insieme allo stesso Miller aveva diretto gli adattamenti cinematografici di Sin City del 2005 e del 2014. I due dovrebbero ricorprire il ruolo di produttori esecutivi al fianco di Stephen L'Heureux, produttore del sequel Sin City: una donna per cui uccidere.

Non è la prima volta che si parla di una Serie TV basata sulla popolare saga di fumetti noir di Miller. Nel 2017 i diritti erano stati acquistati dalla Weinstein Company per produrre una trasposizione televisiva. In seguito allo scandalo che ha coinvolto Harvey Weinstein, Frank Miller aveva riacquistato i diritti per gli adattamenti cinematografici e televisivi di Sin City, non cedendoli fino ad oggi. Dopo aver apprezzato i racconti nati dalla mente di Miller al cinema, questa potrebbe essere la volta buona per vedere le storie della città del peccato anche sul piccolo schermo.