Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip

Il duo comico siciliano composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone torna con una nuova serie natalizia: ecco la trama, il cast e la prima clip di Sicilia Express.

Dopo il successo della serie Incastrati, Ficarra & Picone sono pronti a tornare su Netflix con un nuovo progetto comico. Si intitola Sicilia Express ed è una serie comedy in 5 episodi. Il servizio di video in streaming ne ha annunciato già la data d'uscita (il 5 dicembre) e ha diffuso le prime immagini e una clip che vedete qui sotto.

La trama e il cast di Sicilia Express

Sicilia Express è una comedy natalizia che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio.

Oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, nel cast troviamo anche Katia Follesa e Barbara Tabita. La serie è prodotta da Tramp Limited ed è scritta, diretta e interpretata dallo stesso duo comico, con la collaborazione alla sceneggiatura di Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Dopo Incastrati, un altro capitolo seriale per Ficarra & Picone

Sicilia Express rappresenta un nuovo tassello nel percorso televisivo e seriale di Ficarra & Picone che con la serie Incastrati, arrivata sempre su Netflix, avevano già dimostrato di saper adattare il loro stile alla narrazione seriale, unendo comicità e crime in modo originale e apprezzato dal pubblico. In questa nuova serie li vedremo confrontarsi anche con una nuova componente fantastica e nataliazia che si adatta perfettamente al periodo dell'anno in cui arriverà in streaming. Non è la prima volta, però, che Ficarra & Picone hanno a che fare con l'immaginario natalizio: nel 2019, infatti, erano stati protagonisti e registi del film Il primo Natale, una commedia in cui interpretavano due uomini catapultati indietro nel tempo fino all’epoca della nascita di Gesù.

Ma gli impegni seriali del duo comico siciliano non finiscono qui, visto che la coppia sarà protagonista anche di un episodio della terza stagione di Call My Agent – Italia, in arrivo prossimamente su Sky e NOW.

Foto: Oriana Palermo/Netflix