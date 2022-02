Shining Vale: Il trailer ufficiale della horror comedy con Courteney Cox

News Serie TV

La nuova serie debutterà il 6 marzo in streaming su STARZPLAY.

Una vecchia casa vittoriana nel Connecticut e un nuovo inizio sembrano la soluzione ideale per la famiglia Phelps, ma cosa succede quando una donna misteriosa appare improvvisamente fuori dalla finestra del salone? STARZPLAY (disponibile su Rakuten TV, Apple TV e come canale di Prime Video e Infinity+) ha diffuso il trailer ufficiale e il poster di Shining Vale, una singolare horror comedy con Courtney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino in arrivo in streaming il prossimo 6 marzo. Guardateli qui sotto e scoprite tutto quello che c'è da sapere su questa nuova serie.





La trama e il cast di Shining Vale

Creata da Jeff Astrof (Trial & Error, Ground Floor) e da Sharon Horgan (Divorce, Catastrophe), Shining Vale in 8 episodi racconta la storia di una famiglia in crisi che si trasferisce dalla grande città a una casa in periferia in cui sono successi in passato fatti terribili. La protagonista è Patricia 'Pat' Phelps (Courteney Cox), un'ex ragazza ribelle, diventata famosa per aver scritto un romanzo sull'emancipazione femminile intriso di droga e alcol (e per questo chiamata anche lady porn). Diciassette anni dopo, Pat è sobria ma ha ancora scritto il suo secondo romanzo; inoltre non riesce a ricordare l'ultima volta che ha fatto sesso con suo marito (Kinnear), e i figli adolescenti Gaynor (Gus Birney) e Jake (Dylan Gage) sono nella fase in cui detestano i genitori. Moglie fedele fino al suo unico errore, una relazione torbida con un giovane tuttofare, Pat in un ultimo disperato tentativo di salvare il matrimonio fa trasferire la famiglia in questa vecchia casa in periferia che ha un passato lugubre ma un prezzo sorprendentemente conveniente.

I Phelps capiscono presto perché gli agenti immobiliari erano così motivati ​​a vendere la casa anche sottocosto: avevano tralasciato alcuni dettagli incluso un triplo omicidio-suicidio e una miriade di altre atrocità accadute nella casa. Ma né Terry né i due ragazzi si accorgono di nulla, solo Pat può vedere le cose muoversi e sentire rumori nella notte, fino a quando non entra in confidenza con lo spirito della persona che ha commesso questi omicidi: Rosemary (Mira Sorvino), una casalinga degli anni cinquanta che forse, o forse no, sta tentando di possedere Pat. Convinta di essere depressa o posseduta, Pat cerca di venire a capo della situazione. Ma combattere contro i propri demoni (metaforici e reali) non è facile.

Recitano in Shining Vale anche Merrin Dungey (Big Little Lies) nel ruolo di Kam, editore e vecchia amica di Pat e Judith Light (Transparent) nei panni della madre di Pat che vive di aria e litio dopo aver combattuto a lungo sia contro i suoi problemi mentali sia contro sua figlia.