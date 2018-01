Sherlock: Stagione 4 in DVD e Blu-Ray, clip degli extra in anteprima

In attesa di sapere se Sherlock avrà un seguito, il 18 gennaio la quarta stagione del popolare crime drama britannico con protagonista Benedict Cumberbatch, l'ultima prodotta, arriva in Italia nelle desiderate edizioni DVD e Blu-Ray, che ne raccolgono gli episodi Le sei Thatcher, Il detective morente e Il problema finale oltre a diversi contenuti extra, di due dei quali ComingSoon.it Serie TV vi mostra un estratto in anteprima.

In questa stagione, Sherlock si riunisce al compagno di avventure John (Martin Freeman) in seguito al ritorno dell'acerrimo nemico Moriarty. Pochi attimi di tranquillità sono sufficienti a Holmes e Watson prima di tuffarsi in un nuovo mistero, che coinvolge il figlio di un ministro e alcuni busti distrutti dell'ex premier inglese Margaret Thatcher. Il caso li porta tuttavia a volgere lo sguardo al passato, dove si annidano altre scioccanti scoperte. Il cofanetto di due dischi, che arriva sugli scaffali insieme con un'edizione "definitiva" che raccoglie tutti gli episodi della serie (incluso lo speciale L'abominevole sposa), include i seguenti contenuti extra:

• Dietro le quinte

• Incontro con gli sceneggiatori

• Dalla pagina allo schermo

• Tour del set

• Diari di produzione

• Costruzione in time-lapse