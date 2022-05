She-Hulk: Tatiana Maslany spacca (letteralmente) nel primo trailer della serie Marvel

News Serie TV

L'appuntamento con la nuova serie è fissato per il 17 agosto in streaming su Disney+.

Quest'estate ci penserà la forzuta Jennifer Walters a guardarci le spalle. Marvel ha rilasciato il primo trailer di She-Hulk, la serie con protagonista l'ex star di Orphan Black Tatiana Maslany nel ruolo di una versione femminile del ben più famoso supereroe Hulk alias Bruce Banner che, guarda caso, è anche suo cugino. Per l'occasione, è stata annunciata anche la data di uscita in streaming su Disney+: il 17 agosto.





La trama di She-Hulk

She-Hulk (titolo completo She-Hulk: Attorney at Law) segue Jennifer Walters (Maslany), un brillante giovane avvocato che supervisiona la divisione superumani in uno studio legale d'elite. Quando Bruce (Mark Ruffalo, che riprenderà il ruolo per cui lo conosciamo nel MCU) esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che questa resta coinvolta in un grave incidente, lei ottiene alcuni dei suoi poteri, senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia. Riesce, infatti, a mantenere intelligenza e compostezza proprio come Bruce ha imparato a gestire le cose diventando il noto Professor Hulk.

Conosciamo Jennifer Walters

Nel trailer vediamo Jennifer festire uno dei suoi clienti più problematici: Emil Blonsky (interpretato da Tim Roth), meglio conosciuto come Abominio, il cattivo del film L'incredibile Hulk del 2008 che abbiamo rivisto qualche mese fa anche in Shang-Chi e nella leggenda dei dieci anelli. Ma la osserviamo anche mentre cerca di gestire le sue trasformazioni e conciliare i suoi poteri con appuntamenti romantici, lavoro e vita di tutti i giorni. "Non sono un supereroe. Quello è per miliardari, narcisisti e orfani adulti, per qualche motivo", dice. Nella clip intravediamo, inoltre, anche Jameela Jamil che vestirà i panni della sua avversaria. Completano il cast principale Ginger Gonzaga e Renée Elise Goldsberry.

Prima di incontrare Jennifer Walters, tuttavia, abbiamo un appuntamento con Kamala Khan: la prossima serie Marvel ad arrivare in streaming, infatti, sarà Ms. Marvel (il prossimo 8 giugno) incentrata sulla prima supereroina musulmana. Tra gli altri progetti in lavorazione, lo ricordiamo, ci sono anche Secret Invasion, Ironheart e lo spin-off di WandaVision dedicato ad Agatha Harkness, con Kathryn Hahn protagonista.